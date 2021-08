Nous pouvons confirmer que l'explosion à Abbey Gate était le résultat d'une attaque complexe qui a fait un certain nombre de victimes américaines et civiles. Nous pouvons également confirmer qu'au moins une autre explosion a eu lieu à l'hôtel Baron ou à proximité, à une courte distance d'Abbey Gate, a encore indiqué le porte-parole du Pentagone.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.