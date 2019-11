Avec des " si ", on pourrait refaire le monde. Refaisons-le ! Nous sommes trop nombreux sur Terre, information répétée à l'envi.

Et si la planète abrite aujourd'hui 7,7 milliards d'âmes, les prévisions onusiennes les estiment à 11 milliards en 2100 ; la croissance n'est pas qu'économique, elle est aussi démographique. Deux paramètres qui constituent les principales causes du réchauffement climatique, selon le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). C'est dans les pays développés que la consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées, la croissance démographique rapide des pays en voie de développement participant à la disparition des forêts et de la biod...