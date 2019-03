Et pour quelques bitcoins de plus ou l'enquête sur le premier gros braquage de l'ère numérique

C'est un peu le casse du siècle, mais version 2.0. En 2014, la plus grande plateforme d'échange de bitcoins au monde, Mt. Gox, par laquelle transite à l'époque 70 % des flux en crypto-monnaie, s'effondre après avoir découvert qu'il manquait 850 000 bitcoins dans ses " caisses ", soit l'équivalent de... 500 millions de dollars. Suspect numéro 1 : Mark Karpelès. Le... patron de Mt. Gox. Ce geek français installé à Tokyo est-il vraiment le cerveau de ce braquage d'un nouveau genre ? C'est la conviction de la police japonaise, qui l'arrête en 2015. D'autres témoins et observateurs sont nettement plus sceptiques. Le FBI mais aussi le journaliste américain Jake Adelstein, qui connaît le Japon comme sa poche puisqu'il y vit et y travaille depuis plusieurs années, multipliant les enquêtes choc, notamment sur le milieu très fermé des yakuzas dont il a tiré deux récits vertigineux, Tokyo vice et Le Dernier des yakuzas (éd. Marchialy). Avec l'aide d'une collègue, il va se plonger dans le monde parallèle et opaque du bitcoin pour en décrire les rouages, les faiblesses et les travers, explorant jusqu'au dark web, cette zone de non-droit de la Toile, qui a fait de l'argent virtuel sa monnaie de référence. Dans un récit haletant à paraître le 7 mars prochain qui tient du thriller, du film d'espionnage et du documentaire d'investigation, il rassemble patiemment les pièces d'un puzzle où se côtoient libertaires, idéalistes, geeks, flics ripoux, opportunistes et criminels. Tous les ingrédients d'un scénario à la Breaking Bad figurent au générique de ce fait divers hors norme. Ne manquent ni les personnages mystérieux (à l'image de l'insaisissable Satoshi Nakamoto, créateur du bitcoin), ni même le méchant Russe... Le Vif/L'Express publie en exclusivité et en primeur quelques extraits de cette incursion passionnante dans le Far West de l'économie numérique.

