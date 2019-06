Le président turc pensait conserver en Syrie une zone d'influence qui lui aurait permis de négocier avec les Russes et les Iraniens. Il n'en sera rien. Avec une logique imperturbable, les troupes de Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, ont repris les hostilités dans la poche d'Idlib, le dernier des bastions djihadistes.

Située au nord-ouest de la Syrie, le long de la province turque du Hatay, cette enclave fournit une ultime illustration de l'absurdité inextricable du conflit syrien, puisque le combat met aux prises des djihadistes qui n'ont plus rien à perdre et des troupes que rien n'arrête, même pas d'éventuelles représailles américaines à l'usage possible d'armes chimiques, le tout sous le regard de puissances occidentales sorties du jeu.

