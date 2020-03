Européens, arrêtez de crier et soutenez Erdogan à Idlib, écrit Koert Debeuf, rédacteur en chef du site d'information européen EUobserver. "C'est là que réside la cause d'un nouveau flux de réfugiés et peut-être d'une nouvelle crise des réfugiés en Europe".

"Inacceptable, scandaleux, chantage, dictateur !" Voilà un florilège des réactions européennes à la décision du président turc, Recep Tayyip Erdogan, de laisser à nouveau passer les réfugiés vers l'Europe. Il est vrai que la Turquie a annoncé qu'elle allait ouvrir la porte de l'Europe à un million de réfugiés. Cependant, les rapports des témoins oculaires montrent qu'il s'agirait de dix mille personnes tout au plus. Pas exactement les masses craintes par l'Europe, mais manifestement assez pour faire paniquer le continent.

Tant que des dizaines, voire des centaines de milliers de réfugiés ne marcheront pas vers la Grèce, il semble que la Turquie ouvre avant tout ses frontières de manière symbolique.La question est de savoir pourquoi. Pour l'ancien patron de l'OTAN, Willy Claes, la question du pourquoi semble simple : Erdogan veut plus d'argent. Sur la VRT, Claes a également déclaré lundi soir que "l'Europe est bien trop faible" pour ce "dictateur". Cette réaction ne semble pas seulement trop facile, elle révèle un manque de perspicacité.Il y a en effet une bonne raison pour laquelle Erdogan ouvre symboliquement les frontières. Depuis plusieurs jours, la Turquie est engagée dans une guerre ouverte avec le régime syrien à Idlib.Le bombardement par l'armée du président syrien Bachar al-Assad a pour but de déclencher un nouveau flux de réfugiés. C'est pourquoi ils bombardent les écoles, les hôpitaux et les quartiers densément peuplés de la ville d'Idlib.Comme les années précédentes, la stratégie fonctionne. Aujourd'hui, près d'un million de personnes d'Idlib sont déjà en fuite, tandis qu'un deuxième million les suivra si les attaques s'aggravent. Ces réfugiés sont aujourd'hui bloqués dans des camps de fortune à la frontière avec la Turquie. Ils supplient la Turquie de les laisser entrer et de garantir leur sécurité.Aujourd'hui, la Turquie compte déjà 3,6 millions de réfugiés enregistrés en provenance de Syrie. Par rapport à la population turque, c'est 20 fois plus que le nombre accueilli par l'Europe. S'attendre à ce que la Turquie laisse entrer deux millions de réfugiés supplémentaires, alors que l'Europe garde les frontières fermées à tout nouveau réfugié, est immoral. En ouvrant ses frontières, la Turquie souhaite rappeler ses responsabilités à l'Europe.Mais il y a une autre raison, peut-être plus importante, pour laquelle la Turquie veut réveiller l'Europe. Le 16 septembre 2018, Erdogan et le président russe Vladimir Poutine ont conclu un accord qui convenait que la province d'Idlib deviendrait une zone démilitarisée, qui ne serait pas attaquée par les troupes d'Assad ou de la Russie. Au printemps 2019, Assad avait déjà recommencé à attaquer la région. Et fin 2019, les hostilités ont repris et Assad s'est mis à bombarder lourdement plusieurs villes. Bien qu'il ne soit pas clair que la Russie a soutenu l'attaque d'Assad, la Turquie se sent trompée.Pour comprendre l'importance d'Idlib pour la Turquie, il faut remonter dans le temps. Lorsque j'ai visité Idlib en pleine guerre, en 2013, j'ai dû le faire depuis la Turquie. D'après ce que j'ai vu, il était clair que la Turquie était presque le seul pays à apporter une aide humanitaire aux Syriens et qui donnait également à l'opposition démocratique syrienne la possibilité et les moyens de s'organiser. Plus que quiconque, Erdogan a pris la défense de la Syrie dans son pays et à l'étranger.Bien que sa politique suscite de nombreuses réserves, personne ne peut nier que si Erdogan avait fermé les frontières de la Turquie, le nombre de victimes en Syrie aurait été bien plus élevé.Maintenant qu'Idlib, la dernière partie de la Syrie sous le commandement des rebelles syriens, est également pilonnée sous les tirs de l'armée d'Assad, Erdogan prend ses responsabilités et envoie des troupes pour protéger les civils innocents.Mais quiconque pense que la Turquie est en guerre doit savoir qu'une guerre ouverte avec la Syrie (et la Russie) ne peut pas figurer sur la liste de désirs de la Turquie. Ce que la Turquie veut, et ce qu'Erdogan a déjà dit explicitement, c'est que l'accord de 2018 soit à nouveau respecté et donc que les attaques d'Assad cessent. C'est pourquoi il voit Poutine le jeudi 5 mars.Cependant, Erdogan n'est pas en position forte contre Poutine. C'est pourquoi il a besoin du soutien de l'Europe et de préférence celui de l'OTAN. Si l'Europe et les États-Unis montrent clairement leur soutien à la Turquie à Idlib, Poutine n'a pas d'autre choix que de forcer Assad à arrêter les bombardements. Cependant, l'Europe semble (à nouveau) lente à réagir et l'OTAN semble également ne vouloir faire guère plus que condamner la situation par des mots.Alors, que pourrait faire la Turquie pour faire comprendre à l'Europe l'urgence de la situation à Idlib ? L'ouverture symbolique des frontières aux réfugiés serait-elle utile ? Au moins, cela a réveillé les dirigeants européens.Mais au lieu de crier et de penser qu'Erdogan veut plus d'argent, ils devraient regarder un peu plus loin, vers Idlib. Des milliers de civils, y compris des femmes et des enfants, risquent de périr et des millions de Syriens sont contraints de fuir.Bref, la cause d'un nouveau flux de réfugiés et peut-être d'une nouvelle crise de réfugiés en Europe se trouve à Idlib. Soutenir la Turquie pour mettre fin à la guerre est donc la seule bonne décision stratégique et morale que l'Europe puisse prendre.