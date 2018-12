En Mauritanie, l'esclavage et ses "séquelles"

Bien que la république islamique de Mauritanie ait aboli l'esclavage en 1981, et nie aujourd'hui son existence, il ne fait pas bon y enquêter pour le vérifier. Le reporter Seif Kousmate, dont nous publions les photos (voir pages 70 à 73), peut en témoigner : il s'est fait coffrer par la police de Nouakchott et est resté quatre jours en détention avant d'être expulsé. Le thème est sensible car la pratique a toujours cours, si on en juge par le nombre de citoyens qui restent totalement dépendants de leurs maîtres. Ils parviennent parfois à s'échapper, mais rarement à défaire les liens de servitude.

...