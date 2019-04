En Inde, lancement des plus grandes élections de l'Histoire du pays

Les foules de l'Inde, démocratie la plus peuplée du globe, ont commencé jeudi à se rendre aux urnes pour des élections législatives géantes qui dureront près de six semaines et détermineront si les nationalistes hindous seront reconduits au pouvoir.

Ouverture des bureaux de vote à Cooch Behar, le 11 avril 2019, pour des élections qui devraient durer 6 semaines © AFP