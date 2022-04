Le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé Andriï Sybyga, chef adjoint de la présidence ukrainienne.

"La Grande-Bretagne est le leader dans le soutien militaire de l'Ukraine, leader de la coalition antiguerre, leader des sanctions contre l'agresseur russe", écrit M. Sybyga sur Facebook en postant une photo montrant les deux dirigeants en train de discuter. Boris Johnson est le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia's barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3