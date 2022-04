L'Ukraine ne peut pas attendre davantage de nouvelles armes occidentales et a besoin de sanctions "puissantes" contre la Russie dignes des "cocktails Molotov" popularisés par la résistance finlandaise en 1939-40, a plaidé vendredi son président Volodymyr Zelensky devant le Parlement finlandais.

Le chef de l'Etat ukrainien a critiqué "ceux qui nous font attendre, attendre les choses dont nous avons profondément besoin, attendre pour les moyens de défendre nos vies", alors que Kiev réclame plus d'armes puissantes et des sanctions économiques plus fortes de l'Occident. "Nous avons besoin d'armes dont disposent certains de nos partenaires de l'Union européenne", a-t-il réaffirmé.

Le dirigeant a appelé l'Europe à prendre un "cocktail Molotov" de sanctions contre la Russie, en allusion au nom des bombes incendiaires popularisées par les Finlandais lors de leur guerre contre l'Union soviétique durant la Seconde guerre mondiale. "Combien de temps l'Europe peut-elle ignorer un embargo contre le pétrole russe? Combien de temps?", a-t-il affirmé.