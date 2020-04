Lors des premières élections postcoronavirus dans le monde, les Sud-Coréens ont plébiscité la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de centre-gauche du président Moon Jae-in. Et ont montré leur attachement à une démocratie acquise de haute lutte.

La Corée du Sud est le premier pays à renouer avec l'exercice démocratique des élections après avoir surmonté la première vague d'infections au Covid- 19. Le mercredi 15 avril, 66,29 % des personnes en âge de voter ont participé aux législatives, le taux de participation le plus élevé enregistré depuis 1992. Focalisé autour de la gestion de l'impromptue crise sanitaire, le scrutin a été l'occasion d'accorder un satisfecit au gouvernement sortant. Le Parti démocratique de Corée (centre-gauche) du président Moon Jae-in a remporté une victoire sans appel : 180 des 300 sièges que compte l'Assemblée nationale, y compris 17 sièges, acquis au scrutin proportionnel, récoltés par une formation satellite, le Parti des citoyens réunis, soit une progression de quelque 45 % par rapport aux élections de 2016. L'opposition du Parti du futur uni (conservateur) a dû se contenter de 103 élus. Membre du cercle de réflexion prospective Asie21 et auteur de Géopolitique de la Corée du Sud. Une puissance paradoxale (Argos, 2014, 208 p.), Arnaud Leveau met en perspective cette victoire de la démocratie dans un pays soumis à des régimes militaires jusqu'à la fin des années 1980.

Une puissance paradoxale (Argos, 2014, 208 p.), Arnaud Leveau met en perspective cette victoire de la démocratie dans un pays soumis à des régimes militaires jusqu'à la fin des années 1980. Dans quelle mesure la gestion de la crise du coronavirus a-t-elle contribué au succès du Parti démocratique de Corée ? Cette victoire est de loin la plus large remportée par un parti au pouvoir dans l'histoire récente de la Corée du Sud. En 2004, le Parti libéral n'avait obtenu qu'une faible majorité de 152 sièges et le Parti conservateur avait remporté 153 et 152 sièges lors des élections de 2008 et de 2012. Ce large succès est en grande partie du à la gestion efficace de la crise du Covid-19 par le gouvernement. Sans cette dernière, il est plus que probable que les résultats obtenus auraient été beaucoup plus modestes. En février, alors que le pays était le deuxième le plus touché par le virus après la Chine, les pronostics étaient beaucoup plus serrés. L'opinion publique se montrait plus critique et l'opposition conservatrice était plus audible, d'autant que le bilan affiché par l'actuelle présidence après deux ans de pouvoir n'était pas au niveau des espoirs soulevés après la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-hye (NDLR : membre du Parti Saenuri, prédécesseur du Parti du futur uni, accusée d'avoir cédé à l'influence " inappropriée et malsaine " de sa conseillère Choi Soon-sil, fille d'un prédicateur religieux). Quel était le bilan du président Moon Jae-in avant la crise sanitaire ? Avec à peine 2 %, la croissance en 2019 avait atteint son niveau le plus faible depuis la crise financière de 2008. Les exportations avaient baissé pendant treize mois d'affilée. Même chose pour les investissements et la consommation des ménages même si on avait constaté un petit rebond au dernier trimestre. La guerre commerciale américano-chinoise et le regain de tensions avec le Japon avaient fortement contribué à ces mauvais résultats. Conséquence : en octobre 2019, la cote de popularité du président Moon Jae-in était tombée au plus bas avec un taux d'approbation de 41 % contre 84 % au lendemain de son élection en mai 2017. Il faut dire que la réforme promise des grands conglomérats, les chaebols, n'avait pas vraiment avancé et, en dehors de quelques beaux gestes symboliques, les relations avec la Corée du Nord n'avaient pas connu de progrès significatifs (NDLR : Pyongyang a procédé à de nouveaux tirs de missiles à courte portée le mardi 14 avril, veille de l'élection en Corée du Sud). C'est pourtant sur cette question que le président Moon Jae-in souhaitait être jugé par l'histoire. L'opposition s'est-elle retrouvée désarmée face au succès de la lutte contre le coronavirus ? L'opposition qui, sans la crise du Covid- 19, aurait sans doute obtenu un bien meilleur résultat, a commis l'erreur de nommer comme tête de liste Hwang Kyo-anh, ancien Premier ministre sous la présidence Park Geun-hye. Il n'était sans doute pas le mieux placé pour incarner le changement et le renouvellement. Ce dernier a certes essayé de tirer parti des difficultés rencontrées en 2019 par le gouvernement, notamment du scandale lié à la nomination du ministre de la Justice Cho Kuk (NDLR : démissionnaire pour des soupçons de corruption). Mais il a commis plusieurs maladresses pendant la campagne électorale, notamment en accusant en février le gouvernement d'" incompétence et de négligence " dans la gestion de la crise sanitaire et en réclamant la démission du ministre de la Santé Park Neung-hoo. Hormis les aspects strictement sanitaires, qu'est-ce qui a caractérisé la gestion politique de la crise du coronavirus ? Je ne vais pas dresser ici la liste de l'ensemble des dispositions prises par les autorités mais il est sûr qu'elles ont fait preuve d'une très forte réactivité, avant même que le premier cas ne soit détecté sur le territoire. Cette première réaction a été suivie d'une distribution rapide et large de tests de détection, de la diffusion quasi en temps réel d'informations par le biais d'applications téléphoniques, de l'élaboration d'un partenariat efficace entre institutions publiques et entreprises privées et d'un effort déployé au niveau national et pas uniquement au niveau local. Ces éléments ont fortement contribué à limiter la diffusion du virus dans un pays pourtant proche géographiquement et économiquement de la Chine. La Corée du Sud est réputée avoir un mouvement syndical et de la société civile assez puissant. La crise du coronavirus a- t-elle imposé une forme d'union sacrée derrière le gouvernement ? Ce n'est pas la première fois que la société civile se mobilise pour essayer de sortir le pays d'une situation difficile. Lors de la crise économique de 1997, des milliers de particuliers avait donné près de 200 tonnes d'or pour tenter de sauver la monnaie nationale. De manière générale, les Sud-Coréens sont prompts à se réunir et à manifester dès qu'une situation leur paraît inacceptable, comme ce fut le cas en 2008 contre les importations de boeuf américain ou plus récemment contre la présidente Park Geun-hye. La contestation fait partie intégrante de la culture politique sud-coréenne et d'autres manifestations de ce genre verront le jour. Il faut garder à l'esprit que la démocratie s'est imposée en Corée du Sud à la suite de mouvements populaires et n'est pas le fruit d'une occupation étrangère, comme au Japon, ou d'une évolution souhaitée par les élites, comme à Taïwan. Elle est donc profondément enracinée au sein de la population et cette dernière a tendance à surréagir lorsqu'elle a le sentiment qu'une partie de ses droits n'est pas respectée. Le libéralisme économique et politique en vigueur en Corée du Sud est-il moins extrême que dans d'autres pays du monde industrialisé ? Comme ailleurs, le libéralisme économique fait aussi des dégâts en Corée du Sud. Même si le système économique n'est pas le seul facteur à prendre en considération pour expliquer ces deux statistiques, gardons tout de même en tête que la Corée du Sud connaît le taux le plus élevé de suicides des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et qu'elle compte un des taux de natalité les plus bas de la planète. Cela pourrait donner l'image d'une société ayant du mal à se projeter vers l'avenir bien qu'étant dans de nombreux domaines à la pointe de la recherche technologique. Par ailleurs, la réforme des conglomérats promise par le président Moon Jae-in tarde à se mettre en place. Le rôle considérable joué par ces mastodontes " trop gros pour faire faillite " dans l'économie sud-coréenne limite à la fois la marge de manoeuvre des autorités, qui ne peuvent se permettre de les affaiblir, et celle des petits entrepreneurs qui se retrouvent rapidement en concurrence avec de telles structures. Cela étant, à la différence d'autres économies asiatiques, la Corée du Sud a réussi à développer et à maintenir un excellent système de santé doublé d'une protection sociale et salariale efficace. C'est à la fois le résultat de nombreuses luttes sociales et d'une volonté des gouvernements successifs et des grands groupes de doter le pays d'un filet de sécurité social suffisamment solide pour éviter qu'une partie de la population ne se montre sensible aux discours communautaires développés par l'ennemi nord-coréen. A l'aune des " standards européens ", la Corée du Sud est-elle une pleine démocratie ? Il ne fait aucun doute que la Corée du Sud est un pays démocratique dans tous les sens du terme. Certes cette démocratie peut parfois paraître bouillonnante et imparfaite, souvent prise dans les affres de la corruption et des abus de pouvoir. Toutefois les contre-pouvoirs fonctionnent. Il existe une presse et une recherche universitaire libres, une justice indépendante, une offre politique large, une vraie opposition politique et des alternances régulières, etc. Les Sud-Coréens sont les premiers à reconnaître ses faiblesses. Dans une étude publiée au début du mois d'avril par le Centre américain de recherche Pew, 68 % des Sud-Coréens se disaient pessimistes sur la manière dont le système politique fonctionne dans le pays. Mais 55 % se montraient satisfaits de l'état de leur démocratie.