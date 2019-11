En 2018, le terrorisme a décliné dans le monde pour la 4e année consécutive

En 2018, 15.952 personnes sont décédées à cause du terrorisme, un nombre en baisse de 15,2% par rapport à l'année précédente et de 52% par rapport à 2014. Il s'agit de la quatrième année consécutive où la situation mondiale s'améliore, relève l'Institute for Economics and Peace, qui a publié mercredi son indice 2019 sur le terrorisme dans le monde.

Afghanistan © Belgaimage