Elections en RDC: une décision de l'UA sans précédent qui braque Kinshasa

Une décision sans précédent de l'Union africaine (UA) mettant en cause le résultat de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) a braqué vendredi le gouvernement congolais et le vainqueur proclamé et contesté, l'opposant Félix Tshisekedi.