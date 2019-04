La Russie continuera à interférer dans les élections américaines pendant des décennies, a prédit lundi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui a promis que Washington contrecarrerait les efforts de Moscou.

Alors que la diplomatie américaine a maintes fois dénoncé les ingérences russes lors de la présidentielle 2016, qui a vu Donald Trump accéder au pouvoir, Mike Pompeo a expliqué s'attendre au même genre d'activités russes illégales en 2020. "Cela va sans dire, ils étaient une menace lors de nos élections de 1974 et ont interféré dans les années 1980", a-t-il déclaré lors d'un forum organisé par le journal The Hill. "Et nous devons nous attendre à ce qu'ils continuent en 2050", a-t-il ajouté.

Le président Trump "nous a demandés d'être totalement concentrés" sur les efforts déployés pour contrer les ingérences russes, a-t-il précisé.

L'équipe de campagne de Donald Trump a été accusée de collusion avec Moscou en 2016, des faits niés par la Russie et le président américain. Après 22 mois d'enquête, le procureur spécial Robert Mueller a conclu qu'il n'y avait pas eu de collusion.