La sénatrice Elizabeth Warren a décidé d'abandonner la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Les médias américains n'ont pas encore indiqué si elle avait décidé de soutenir un autre candidat.

A 70 ans, la progressiste avait grimpé jusqu'au sommet des sondages à l'automne avant de retomber. Elle n'a pas remporté une seule de la vingtaine de primaires démocrates organisées à ce jour, essuyant des défaites particulièrement humiliantes dans l'Etat du Massachusetts qu'elle représente au Sénat et dans celui où elle a grandi, l'Oklahoma.

Elizabeth Warren devrait s'exprimer devant chez elle à Cambridge, dans le Massachusetts, plus tard jeudi, selon CNN.

Elle était la dernière femme figurant parmi les candidats favoris dans les primaires démocrates, dans une course qui avait pourtant débuté avec une diversité record chez les candidats.

Le soutien de cette ancienne professeure en droit, pourfendeuse de Wall Street, qui dispose d'un grand réseau de volontaires et partisans très motivés, est très courtisé.

Selon le Washington Post, ses alliés étaient en pourparlers avec l'entourage du sénateur indépendant Bernie Sanders --qui fait campagne nettement à gauche-- mais s'entretenaient aussi avec l'ancien vice-président plus au centre Joe Biden.

Elizabeth Warren a ensuite indiqué qu'elle n'était pas prête à déclarer "aujourd'hui" son possible ralliement à l'un des derniers deux grands candidats en lice pour l'investiture démocrate, Joe Biden ou Bernie Sanders. "Je veux prendre un peu de temps pour y penser", a-t-elle déclaré aux journalistes devant chez elle à Cambridge, dans le Massachusetts.

Elizabeth Warren avait été la première des grands candidats à entrer dans la course à la Maison Blanche, dès décembre 2018.

Combative, très disciplinée dans sa campagne, elle se targuait d'avoir "un projet" pour toutes les grandes questions et espérait pouvoir rassembler les ailes gauche et plus centriste du parti.

Ancienne électrice républicaine, née de parents modestes, Elizabeth Warren a été visée sans relâche par les piques de républicains, Donald Trump en tête, sur les origines amérindiennes qu'elle a longtemps revendiquées et qui se sont révélées être en fait très diluées.

Le président républicain a d'ailleurs commenté rapidement son départ en employant de nouveau les sobriquets qu'il aime distribuer.

"Elizabeth 'Pocahontas' Warren, qui n'allait nulle part (...), vient juste de quitter la primaire démocrate... trois jours trop tard", a-t-il tweeté en affirmant qu'elle avait empêché ainsi Bernie Sanders de remporter plusieurs Etats.

