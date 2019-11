Alors que l'Etat hébreu est toujours dans une impasse politique, Washington ne considère plus les colonies dans les Territoires occupés comme illégales. Un cadeau à Netanyahou, inculpé par la justice.

L'échec était prévisible. Tout comme le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, avant lui, Benny Gantz, chef du parti centriste Bleu Blanc, n'a pas réussi à former de gouvernement en Israël. Le 20 novembre, dans la soirée, l'ancien chef d'état-major de l'armée a rendu son mandat au président, Reuven Rivlin. Pour sortir de cette impasse inédite, ce dernier a demandé au Parlement de lui proposer des noms susceptibles d'obtenir une majorité d'au moins 61 députés. Si aucune personnalité ne s'impose, les Israéliens retourneront aux urnes au printemps 2020. Pour la troisième fois en un an... Un événement change toutefois la donne : le 21 novembre, après des mois de suspense, la justice a fini par inculper Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires. Pourra-t-il rester en fonction sous la pression ?

...