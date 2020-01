Stockhom a fait savoir vendredi que 17 personnes ayant des liens avec la Suède ont péri dans le crah d'un Boeing 737 ukrainien survenu mercredi près de Téhéran. Sept victimes possédaient la nationalité suédoise et dix autres étaient titulaires d'un permis de séjour dans le pays scandinave.

"Ils étaient tous l'enfant, le camarade, l'ami ou le collègue de quelqu'un. Mes pensées vont aux familles des victimes", a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde.

La Suède exige que l'enquête soit menée "rapidement, de manière impartiale et transparente", a-t-elle ajouté sur le réseau social Twitter.

L'avion de ligne de la compagnie privée Ukraine International Airlines (UIA) a décollé mercredi matin de Téhéran en direction de Kiev avant de s'écraser deux minutes plus tard, tuant les 176 personnes à bord, principalement des Iraniens et des Canadiens. Onze Ukrainiens dont neuf membres d'équipage se trouvent également parmi les victimes.

Belga

