À partir du 15 mars fin de journée, les portes seront closes à Disney World Paris. Les deux parcs ont pris cette mesure jusqur'à la fin du mois. Les hôtels Disney restent ouverts et les boutiques et restaurants du Disney Village aussi.

Comme on peut le lire sur la page Facebook du parc d'attraction, les portes seront fermées à partir du 15 mars 2020 en fin de journée.

Par mesure de précaution et dans l'intérêt de nos visiteurs et de nos employés, le parc va procéder à la fermeture de Disneyland Paris à partir du dimanche 15 mars en fin de journée, et ce jusqu'à la fin du mois. Les hôtels Disney restent ouverts jusqu'à nouvel ordre afin de permettre à nos visiteurs d'organiser leur départ. Les boutiques et restaurants du Disney Village restent ouverts.

"Si vous avez réservé un séjour dans un Hôtel Disney pour une arrivée jusqu'au 1er Juin 2020, vous avez jusqu'au 15 avril 2020 pour le reporter ou l'annuler sans frais. Si vous souhaitez reporter votre séjour pour une date d'arrivée avant le 15 octobre 2020, nous vous offrons la possibilité de réserver au même prix (hors transport)", précise Disney World Paris.

"En raison d'un grand nombre d'appels attendus dans les prochains jours, nous nous efforçons de répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes et vous remercions de votre patience.", indique le parc d'attractions et invitechacun à consulter le site internet où des informations sont régulièrement mises à jour.

[INFORMATION] Fermeture Temporaire de Disneyland Paris Disneyland Paris fermera temporairement à partir du Dimanche 15... Geplaatst door Disneyland Paris op Vrijdag 13 maart 2020

Comme on peut le lire sur la page Facebook du parc d'attraction, les portes seront fermées à partir du 15 mars 2020 en fin de journée. Par mesure de précaution et dans l'intérêt de nos visiteurs et de nos employés, le parc va procéder à la fermeture de Disneyland Paris à partir du dimanche 15 mars en fin de journée, et ce jusqu'à la fin du mois. Les hôtels Disney restent ouverts jusqu'à nouvel ordre afin de permettre à nos visiteurs d'organiser leur départ. Les boutiques et restaurants du Disney Village restent ouverts."Si vous avez réservé un séjour dans un Hôtel Disney pour une arrivée jusqu'au 1er Juin 2020, vous avez jusqu'au 15 avril 2020 pour le reporter ou l'annuler sans frais. Si vous souhaitez reporter votre séjour pour une date d'arrivée avant le 15 octobre 2020, nous vous offrons la possibilité de réserver au même prix (hors transport)", précise Disney World Paris."En raison d'un grand nombre d'appels attendus dans les prochains jours, nous nous efforçons de répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes et vous remercions de votre patience.", indique le parc d'attractions et invitechacun à consulter le site internet où des informations sont régulièrement mises à jour.