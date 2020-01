Les avocats de Donald Trump ont appelé lundi le Sénat américain, chargé du procès en destitution du président des Etats-Unis, à l'acquitter "immédiatement".

Ce procès, qui entre mardi dans le vif du sujet, est "une perversion dangereuse de la Constitution", écrivent-ils dans un mémorandum de 110 pages soumis lundi à la chambre haute du Congrès.

"Le Sénat devrait rejeter l'acte d'accusation et acquitter le président immédiatement", estiment-ils.

Interrogées sur leur stratégie pour obtenir cet acquittement rapide, des sources proches de l'équipe de défense du président ont refusé d'entrer dans le détail.

"Nous tentons de démontrer que ces chefs d'accusation sont clairement infondés, donc il ne devrait même pas y avoir besoin de poursuivre plus avant, ils pourraient être rejetés dès le début", a dit une de ces sources, dénonçant un processus "illégitime depuis le départ".

"Le président n'a rien fait de mal", a-t-elle ajouté, estimant qu'aucun témoin entendu durant l'enquête de la Chambre des représentants n'avait étayé les accusations directes contre Donald Trump.

Le milliardaire républicain est accusé d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son potentiel adversaire à la présidentielle américaine de novembre, Joe Biden. Et d'avoir fait pression sur Kiev en conditionnant notamment le déblocage d'une aide militaire cruciale à Kiev à l'annonce d'une telle enquête.

Pour cela, la Chambre, dominée par les démocrates, l'a formellement inculpé en décembre pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès, lui reprochant de n'avoir pas coopéré avec l'enquête parlementaire en vue de son "impeachment".

Mais les républicains, majoritaires au Sénat, font bloc derrière leur président et devraient donc lui garantir un acquittement.

