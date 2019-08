opinion

"Désespérante Amérique de Trump"

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

On se réveille un matin et on croit encore rêver en entendant Donald Trump proclamer que "la haine n'a pas sa place aux Etats-Unis". Il fallait oser.

Trump à El Paso. © Reuters

N'est-ce pas le même homme qui, candidat à la présidence, traitait les immigrants mexicains de " trafiquants de drogue, de criminels et de violeurs " ? N'est-ce pas le même individu qui, une fois élu, qualifiait de " pays de merde " Haïti, le Salvador et les Etats africains, lieux de provenance supposés de candidats à l'immigration ? N'est-ce pas le même personnage qui, encore récemment, suggérait à quatre députées démocrates, une Afro-Américaine, une issue de Porto-Rico, et deux autres d'origine palestinienne et somalienne, de retourner d'où elles viennent ?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×