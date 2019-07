L'Union européenne a appelé dimanche la Russie à prendre des mesures "immédiatement" pour assurer le respect du traité de désarmement nucléaire INF, auquel Moscou a formalisé début juillet la suspension de sa participation.

"Nous sommes profondément préoccupés par l'évolution de la situation concernant le traité INF, qui pourrait prendre fin le 2 août 2019", a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué au nom de l'UE.

Signé pendant le Guerre froide, cet accord sur les armes à portée intermédiaire avait été dénoncé par Donald Trump en février, puis par Moscou dans la foulée, les deux pays s'accusant mutuellement de le violer. Vladimir Poutine a ratifié le 3 juillet la suspension de la participation de la Russie.

Faute d'évolution, le retrait des deux pays va provoquer la fin le 2 août de cet accord bilatéral conclu en 1987 pendant la Guerre froide, qui avait permis l'élimination des missiles balistiques et de croisière SS20 russes et Pershing américains déployés en Europe.

"Les prochains jours représentent la dernière occasion pour le dialogue et pour prendre les mesures nécessaires afin de préserver cette composante importante de l'architecture de sécurité européenne", a dit Mme Mogherini au nom de l'UE.

Elle a appelé la Russie "à répondre efficacement aux graves préoccupations" au sujet "du développement, des essais en vol et du déploiement de son système de missiles au sol 9M729 et aux graves préoccupations que cela a suscitées sur un non-respect du traité INF".

"Des mesures substantielles et transparentes doivent être prises immédiatement pour assurer le respect intégral et vérifiable des dispositions" du texte, a-t-elle exhorté.

Le traité INF, qui a interdit le déploiement de missiles terrestres d'une portée de 500 à 5.500 kilomètres en Europe, est considéré comme la pierre angulaire de la maîtrise des armements.

Sa disparition menace le nouveau traité Start négocié entre les Etats-Unis et la Russie pour réduire les plafonds fixés pour les têtes nucléaires stratégiques et fait craindre à l'UE le lancement d'une nouvelle course aux armements.

"S'il se révèle impossible de sauver le traité INF, alors la réaction de l'Otan sera coordonnée et défensive", a mis en garde le 5 juillet Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, qui exige que la Russie détruise son nouveau système de missiles avant le 2 août.