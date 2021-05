Une fusillade a fait mercredi "plusieurs morts" et des blessés sur le site d'une compagnie de transports publics à San José, en Californie, a annoncé la police locale.

Le tireur présumé a été tué, et le "nombre exact de morts et de blessés" n'est pas encore confirmé, a précisé Russell Davis, de la police du comté de Santa Clara, ajoutant que les informations étaient encore "préliminaires".

La fusillade a eu lieu près d'un site de la Valley Transportation Authority (VTA), qui gère notamment les transports publics dans la zone.

Des employés de la VTA figurent "parmi les victimes", selon la police, qui n'a pas précisé leur nombre.

Le site a été évacué, a précisé l'entreprise sur Twitter.

Une série de fusillades ont endeuillé les Etats-Unis ces derniers mois, notamment dans une installation de FedEx à Indianapolis, dans un immeuble de bureaux en Californie, dans un supermarché à Boulder (Colorado) et dans plusieurs salons de massage à Atlanta.

Le week-end dernier, douze personnes ont été tuées par balle et une cinquantaine ont été blessées à travers le pays, dans un regain de violence par armes à feu qualifiée récemment d'"épidémie" par le président Joe Biden.

