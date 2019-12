Au déclin des premiers a succédé la revanche des seconds. Pour le président Emmanuel Macron, lâcher du lest ne suffit pas toujours à éteindre le feu.

Le président français Emmanuel Macron avait concédé pour 10,3 milliards d'euros en mesures d'urgence économiques et sociales le 10 décembre 2018. Quatre mois plus tard, face à la poursuite, même avec intensité décroissante, du mouvement des gilets jaunes, il dégage un nouveau montant de sept milliards, dont cinq en baisses d'impôts sur les revenus, pour décréter qu' " il n'y a plus de débouché politique " à la contestation de la France des laissés-pour-compte ...