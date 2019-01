Démission de la porte-parole du Pentagone

"J'apprécie l'opportunité qui m'a été offerte par cette administration de servir aux côtés du Secrétaire Mattis, des membres du service et de tous les civils qui les soutiennent", a commenté sur Twitter Mme Dana White. Son annonce survient lors des derniers jours en fonction du Secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis et de Brett McGurk, l'émissaire américain auprès de la coalition combattant le groupe Etat islamique (EI). Charlie Summers, ancien sénateur du Maine et actuellement assistant adjoint au Secrétaire à la Défense sera promu nouveau porte-parole mardi. L'annonce du départ de Mme White s'ajoute à une longue liste de démissions au sein de l'administration du président américain Donald Trump.