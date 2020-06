C'est une conséquence inattendue du mouvement #BlackLivesMatter et de ses émules sur les deux bords de l'Atlantique : l'Histoire revient sur le devant de la scène des débats politiques. Avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, les partisans de divers courants d'opinion s'approprient, utilisent, font valoir des arguments historiques.

Avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, les partisans de divers courants d'opinion s'approprient, utilisent, font valoir des arguments historiques. Colbert, Napoléon, la guerre de sécession, les expéditions coloniales, Léopold II, ...ce sont ainsi des pans entiers de l'Histoire qui se trouvent au centre de débats houleux où la grande absente est bien souvent la rigueur scientifique. Ainsi, au portrait à charge du Léopold II "génocidaire" qui est brocardé par les foules ou les militants, répond parfois l'hagiographie du Léopold II "roi-bâtisseur", souverain "éclairé" ignoré par des missionnaires sans scrupules... Plus encore que les personnages historiques, c'est l'Histoire elle-même, et son enseignement, dont on suspecte désormais l'inconscient colonial. Un débat citoyen ne pouvant se dérouler de manière apaisée lorsque les passions identitaires l'emportent sur la raison, il importe de convoquer à la barre la principale intéressée, à savoir la discipline historique elle-même.

La colonisation : grande absente des programmes scolaires ?

Une opinion largement répandue consiste à affirmer que la colonisation souffrirait d'une place insuffisante dans les programmes scolaires, et qu'il conviendrait de la rendre obligatoire. C'est notamment l'essence du projet porté par la Ministre de l'Enseignement Caroline Désir. Intention louable, si l'obligation de traiter ce sujet n'était pas déjà existante... Ainsi, le thème "colonisation/impérialisme" apparaît à la fois au programme de 4ème , concernant la formation des empires coloniaux, et en 5ème année, avec l'expansion coloniale en Afrique [1] . Affirmer, comme le fait Mme la Ministre, que "La plupart des élèves n'entendent pas parler de la colonisation belge au Congo ni des mécanismes d'exploitation et de domination" n'est fondé sur aucune preuve factuelle, sinon peut-être un quelconque sondage d'opinion. S'il s'avère que professeurs décident de ne pas enseigner cette matière, ils sont tout simplement en faute eu égard à leurs obligations ; mais quelle proportion d'enseignants cela recouvre-t-il ? Nous n'en savons rien. À partir de ce dont les élèves "entendent parler" ou non, on pourrait tout aussi bien affirmer que nombre d'entre eux n'ont pratiquement pas vu la théorie de l'évolution ou la génétique au cours de biologie. Plutôt que d'incriminer les programmes ou le travail des professeurs, il s'agirait de mettre en cause ce que l'élève a retenu de son cours, le b-a-ba de l'historien étant toujours de confronter les points de vue.

Léopold II et l'État Indépendant du Congo (EIC) : cas d'école des contre-vérités

Soit. La colonisation belge au Congo s'enseigne donc bien ; mais s'enseigne-t-elle correctement ? L'héritage colonial belge se trouve ainsi au coeur des manifestations, polémiques et actes de vandalisme de ces dernières semaines. Voilà quelques jours, nos confrères Amandine Lauro et Benoît Henriet revenaient sur certaines idées reçues (positives et négatives) à propos de la colonisation belge au Congo, dans une tribune à laquelle nous souscrivons en partie. Il ne s'agit bien sûr pas ici de réexaminer de fond en comble ce sujet ; néanmoins, certains éléments nous semblent insuffisamment soulignés dans le débat public, d'autres parfaitement fallacieux.

Devenu le symbole par excellence des atrocités du régime léopoldien au Congo, l'exemple des "mains coupées" ressurgit ainsi régulièrement dans toutes les invectives à l'encontre de Léopold II. Dans son ouvrage Congo : mythes et réalités, l'historien belge Jean Stengers avait déjà "débunké" cette idée reçue, pour reprendre un terme en vogue. Ainsi, les mains coupées étaient, dans l'écrasante majorité des cas, pratiquées sur des cadavres, et avaient pour vocation, pour le soldat, de prouver l'usage "rationnel" des munitions [2]. S'il a incontestablement existé des cas de mutilations pratiquées sur des vivants, comme en témoignent des photographies d'époque, ceux-ci, pour abominables qu'ils soient, constituaient une infime minorité. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les mains coupées constituaient un châtiment en cas de récolte insuffisante du caoutchouc est démenti par le rapport de la Commission d'enquête internationale de 1904-1905, instituée suite au rapport du consul britannique Roger Casement (1903) et à l'action du journaliste britannique Edmund D. Morel, commission que l'on ne saurait soupçonner de sympathies léopoldiennes. Rappelant que l'amputation des membres était coutumière au Congo bien avant l'arrivée des Belges, la Commission d'enquête conclut : "Il est plus que probable qu'au début de l'occupation, certains chefs blancs ont toléré cette coutume barbare ou du moins n'ont pas fait ce qui était en leur pouvoir pour la déraciner. (...) Quoi qu'il en soit, un point est hors de doute : jamais le blanc n'a infligé ou fait infliger, à titre de châtiment, pour manquement dans les prestations ou pour toute autre cause, pareilles mutilations à des indigènes vivants. Des faits de ce genre ne nous ont été signalés par aucun témoin, et, malgré toutes nos investigations, nous n'en avons point découvert" [3] .

La question des exactions commises par l'administration coloniale est indissociable de celle du bilan démographique présumé de la colonisation belge au Congo. Ainsi, le chiffre de 10 ou de 15 millions de morts fait florès dans les discours militants, jusqu'à se retrouver taggué sur la statue équestre de Léopold II place du Trône. Ici encore, il s'agit d'un exemple typique de chiffre choc, qui a sa vie médiatique propre, répercuté dans la presse et l'opinion sans qu'on s'inquiète jamais de sa véracité. Le fait est qu'aucun recensement démographique solide n'existe pour le Congo avant les débuts de la colonisation belge. Les estimations de Léon de Saint Moulin, référence en matière de démographie du Congo belge, aboutissent au minimum à 5 millions de morts entre 1880 et 1920 [4]. Toutefois, il est extrêmement difficile de faire la part des différentes causes de mortalité dans ce bilan. Si les conditions effroyables d'exploitation du caoutchouc et des autres matières premières ont incontestablement joué un rôle, de même que les massacres qui ont été perpétrés, il est fort peu aisé de quantifier la part respective de ces facteurs face à d'autres causes de mortalité. On sait ainsi, par exemple, que les épidémies ont également fait des ravages, et singulièrement la variole [5]. Les déplacements de populations sont aussi très complexes à évaluer et à tracer avec précision. Arguer du recul démographique du Congo durant cette période pour en déduire l'existence d'un "ethnocide" est donc parfaitement fallacieux. Qu'une part de l'administration belge, et Léopold II lui-même, aient fait preuve négligence quant à la situation des populations colonisées est hors de doute; mais aucune intention ni aucun projet d'extermination n'a jamais existé dans l'EIC.

Bien sûr, l'absence d'intentionnalité ou d'informations concernant les exactions commises n'élimine en rien la responsabilité de Léopold II, ou de l'État belge après 1908, dans ces actes. Initiateur de cet État colonial, et dirigeant de celui-ci, il en fut bien juridiquement et politiquement responsable en dernière instance, de même que les gouvernements belges ultérieurs. La vraie question n'est pas de savoir si Léopold II, par incurie ou mépris des populations locales, est ou non responsable, mais bien de savoir si cette responsabilité est un argument valable pour soutenir le déplacement ou le déboulonnage des statues le célébrant. Décriant l'argument parfois avancé des "aspects positifs" de la colonisation, Amandine Lauro rappelait fort justement le 10 Juin dernier sur les ondes de La Première que "l'histoire n'est pas un bilan comptable" ; mais elle n'est pas non plus une "ardoise" qui se transmettrait de génération en génération pour servir de fondement à des politiques publiques en matière d'urbanisme.

Détournements, anachronismes, amalgames

Propice au colportage de contre-vérités et d'idées reçues sur le plan historique, la rhétorique décoloniale s'avère aussi particulièrement féconde en détournements langagiers. Ainsi, le terme même de "décolonialisme" pose question. Là où la décolonisation désignait le processus d'indépendance politique des anciennes colonies et le déménagement des colons européens, parler de "décoloniser" l'espace public sous-entend que cet espace est de nature coloniale. Or, la colonisation désigne un processus d'appropriation et d'exploitation de terres par une nation "en dehors de ses frontières" (Larousse). Ainsi, affirmer que le retrait ou le déplacement d'une statue de Léopold II constitue une "décolonisation" de l'espace implique que la célébration par l'État belge de certains personnages de son histoire n'est pas légitime et constituerait une colonisation...sur son propre sol.

D'approximations en abus de langage manifestes, la rhétorique visant à justifier ou cautionner par des arguments pseudo-historiques le déboulonnage ou le déplacement des statues prend une place croissante dans la mobilisation à l'oeuvre, et constitue aussi l'un de nos points de rupture avec la tribune d'Amandine Lauro et Benoît Henriet lorsqu'ils écrivent : "la plupart des monuments érigés à la gloire de Léopold II ne l'ont pas été pour célébrer Léopold-II-le-roi-bâtisseur, mais bien pour célébrer Léopold-II-le-roi-colonisateur". C'est oublier que bien des réalisations architecturales de Léopold II furent précisément édifiées, en partie du moins, sur base de revenus issus de l'EIC ; lorsque les contemporains honorent Léopold II, ils le font pour l'ensemble de son oeuvre et non en isolant tel ou tel aspect, même si la mise en exergue du fait colonial, surtout pour une puissance politique moyenne comme la Belgique, avait à l'époque valeur de haut fait.

Faut-il donc se priver de maintenir une célébration du Léopold II bâtisseur pour se garder d'honorer du même coup le Léopold II colonisateur ? La même logique prévaut en France avec la figure de Jules Ferry. Instigateur de l'École publique gratuite, laïque et obligatoire, Jules Ferry fut aussi un fervent promoteur de l'expansion coloniale. Lorsqu'une statue honore Jules Ferry, elle célèbre toute son oeuvre politique sans distinction. L'exemple de Jules Ferry est encore bien plus éloquent que celui de Léopold II, et illustre un angle mort du logiciel "décolonial" : l'absence totale de nuance dans la manière d'appréhender le passé. Quels que furent les mérites ou réalisations d'un personnage, il se trouve à jamais frappé d'infamie s'il a contribué, comme bon nombre d'élites politiques européennes au XIXème siècle, au processus colonial. Il n'existe alors plus que deux catégories de figures historiques : les bonnes, dignes d'être célébrées, et les mauvaises, qu'il convient de reléguer au placard, les unes et les autres étant définies exclusivement sur base de leur rapport au racisme et à la colonisation - ou à tout autre avatar de la "justice sociale". Toute entreprise, tout propos se voit donc passer sous les fourches caudines de nos standards moraux actuels. En histoire, ce biais porte un nom : l'anachronisme.

En plus de rendre la nuance impossible, ce regard anachronique sur le passé annihile également les différents degrés de lecture d'une oeuvre. Les philosophes des Lumières, régulièrement épinglés pour des textes racistes, usent fréquemment d'allégories et de second degré, à l'instar de Montesquieu dans De l'Esprit des Lois. Derrière les apparences littérales d'un plaidoyer pour l'esclavage se cache en réalité une dénonciation de celui-ci, et ce afin de contourner la censure royale. Prenons par exemple la phrase suivante : "Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé, qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir " [6]. Pour prendre la mesure de l'ironie de Montesquieu, il faut décortiquer l'ensemble du texte; or la logique décoloniale est de nature littérale : si le propos est raciste selon les critères actuels, il doit être banni. Instaurera-t-on dès lors un comité Théodule chargé d'évaluer le degré d'ironie des textes ? Il en va de la littérature comme des monuments : ils souffrent plusieurs niveaux de lecture, d'interprétations, de significations, et sont indéfectiblement attachés à un contexte. Le déboulonnage des statues datant d'une période révolue ouvre ainsi un dangereux précédent de purification des sources historiques de toute nature.

Déboulonner ? Renommer ? S'excuser ?

Face à cela, l'objectif de l'historien n'est pas de prescrire une solution politique. Il n'est pas de déterminer s'il faut ou non déplacer un monument ou rebaptiser une rue. Dans le cas présent, son travail consiste, premièrement, à s'assurer du bon enseignement de l'Histoire, sur le plan factuel et critique ; et deuxièmement, à examiner la validité et la cohérence des arguments historiques mobilisés pour appuyer telle ou telle proposition. L'une des règles d'or du travail d'historien est ainsi exposée par Fénelon : "Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays ; quoiqu'il aime sa patrie, il ne la flatte jamais en rien. (...) Il n'omet aucun fait qui puisse servir à peindre les hommes principaux, et à découvrir les causes des événements. (...) Toute sa critique se borne à donner comme douteux ce qui l'est, et à en laisser la décision au lecteur, après lui avoir donné ce que l'histoire lui fournit." [7].

En corollaire du propos de Fénelon, si l'historien ne flatte pas, il n'accable jamais non plus. Ainsi, sa tâche est de trier le vrai du faux, et non le bien du mal ; il s'efforce de mobiliser les sources les plus diverses possibles et d'évaluer leur fiabilité. Il s'attache à faire entendre les voix des différents acteurs de l'Histoire, non de désigner les bourreaux et les victimes. Dès lors, les excuses rétrospectives de la France pour la collaboration du régime de Vichy, les hypothétiques excuses de la famille royale pour la colonisation du Congo, ou le déboulonnage des statues célébrant tel ou tel personnage, sont des mesures politiques, auxquelles l'historien ne saurait porter de caution scientifique. Lorsqu'un groupe de confrères chercheurs et enseignants s'insurgent dans une carte blanche contre les instrumentalisations des historiens servant parfois une défense déguisée de Léopold II, ils sont bien évidemment dans leur rôle ; mais il est regrettable qu'ils ne trouvent rien à redire aux instrumentalisations symétriques des travaux d'historiens pour fonder sur des arguments souvent pseudo-scientifiques la "décolonisation" de l'espace public. De même, on ne peut qu'être frappés par l'incohérence et la partialité des invocations de l'Histoire dans ce débat : c'est toujours, en effet, à l'aune de critères "identitaires" - racisme, colonialisme, dénigrement de telle ou telle religion,... - que l'on se prend à juger de l'opportunité d'honorer publiquement un personnage ; on ne débusque aucun d'eux pour avoir contribué à exploiter ou réprimer les mouvements de la classe ouvrière. Les statues d'Adolphe Thiers, qui envoya l'armée versaillaise massacrer les Communards, ne suscitent pas le même souci d' "inclusivité" des commémorations publiques. Ainsi, la crédibilité des appels légitimes à préserver l'Histoire ou les historiens de récupérations se trouve sapée par une dénonciation à géométrie variable.

La mémoire contre l'Histoire : le domino des réparations

Plus généralement, la vision manichéenne de l'histoire véhiculée par la rhétorique "décoloniale" couplée à l'anachronisme permanent qu'elle commet ont pour conséquence qu'aucun vestige du passé, aucun personnage, n'est à l'abri de se voir instruire un procès en racisme, et partant, de mériter son élimination de l'espace public. Si le vandalisme envers des statues de confédérés américains était déjà bien connu, on a vu ces dernières semaines des actes similaires perpétrés à l'encontre de personnages aussi "racistes" que Winston Churchill et le Général De Gaulle - adversaires principaux et vainqueurs du seul régime, avec celui de Vichy, ayant instauré des lois raciales sur le sol européen au XXème siècle, à savoir le IIIème Reich -, ou dans un passé plus lointain, Saint Arnould à Bouillon [8] ou encore Jules César à Velzeke - la conquête des Gaules par César ayant débouché sur le massacre et la réduction en esclavage de centaines de milliers de Gaulois.

Ainsi, la volonté de "décoloniser" l'espace public n'échappe pas à l'argument fatal de la pente glissante : où s'arrêter dans l'élimination des vestiges, puisqu'en vertu du principe d'équité, toute communauté pourra faire valoir l'offense que représente pour elle tel ou tel personnage. La minorité belge de France fera valoir l'offense qu'elle perçoit du fait des statues de Louis XIV, qui fit bombarder Bruxelles en 1695 ; la minorité espagnole du Maroc demandera qu'on cesse de célébrer dans les livres et les monuments publics Tariq Ibn Ziyad, conquérant de l'Andalousie qui initia une domination arabo-musulmane de sept siècles sur la péninsule ibérique, laquelle ne fut pas exempte de "vexations institutionnalisées" [9], etc.. La même logique prévaudra pour les relations entre États : on attendra les excuses de la Turquie pour les exactions commises en Grèce et dans les Balkans pendant les quatre siècles de domination Ottomane (massacres, conversions forcées, enrôlement de force dans l'armée,...) ; le Japon sera sommé de s'excuser auprès de la Chine pour l'invasion de la Mandchourie en 1931 et le sac de Nankin en 1937...

Au-delà de ce remplacement de l'Histoire par les mémoires, l'historien attentif aux récurrences historiques devrait se souvenir que la volonté d'éliminer les traces matérielles des personnages du passé a caractérisé plusieurs sociétés antérieures. Sans même aborder le cas d'école des régimes totalitaires du XXème siècle, dans l'Empire Romain, la damnatio memoriae désignait déjà l'abolition des honneurs rendus à un personnage et l'effacement de son nom des monuments publics [10]. Typique des successions impériales tumultueuses, elle fut un instrument majeur de la propagande politique de divers empereurs, au premier rang desquels Caracalla. La conséquence directe de cette condamnation rétrospective du passé et de la concurrence mémorielle qu'elle engendre est l'exacerbation des tensions identitaires, la "purification" du patrimoine, l'édulcoration de l'Histoire, et la sommation à une lecture partisane de celle-ci. Aucun historien soucieux de sa discipline ne saurait se montrer complice, de quelque façon que ce soit, de pareil obscurantisme.

Pour terminer, laissons peut-être les derniers mots à Franz Fanon, figure tutélaire des mouvements Tiers-Mondistes et antiracistes : "N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle ? (...) Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le Blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. (...) Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre ; il n'y a pas de fardeau blanc. (...) Je ne suis pas prisonnier de l'Histoire. (...) Je ne suis pas esclave de l'Esclavage qui déshumanisa mes pères. (...) Mon ultime prière : O mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge !" [11].

Nicolas Solonakis - Docteur en Histoire (Université de Gand), chercheur en Histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne

[1] Programme d'études du cours d'Histoire, Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice - Humanités générales et techniques de transition, Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, ref : 50/2000/247, p. 14 & p. 19.

[2] J. Stengers, Congo : mythes et réalités, Bruxelles, Racine, 2007 [1989], chap. V.

[3] E. Janssens, G. Nisco et E. de Schumacher, "Rapport de la Commission d'enquête", Bulletin officiel de l'État indépendant du Congo, n° 9 & 10, 1905, pp. 73-74.

[4] I. Ndaywel e Nziem, Nouvelle histoire du Congo : des origines à la République Démocratique, Bruxelles, Le Cri Éditions, 2008, p. 319.

[5] I. Ndaywel e Nziem, Nouvelle histoire du Congo : des origines à la République Démocratique, Bruxelles, Le Cri Éditions, 2008, pp. 317-318.

[6] Montesquieu, De l'esprit des lois, livre XV, chap. V, Paris, Éditions Firmin-Didot frères & fils, 1857 [1748]

[7] F. Fénelon, 'Lettre à M Docier sur les occupations de l'Académie française' (VIII), Projet d'un Traité sur l'histoire, Paris, Edit. F. Didot, 1714, p. 524

[8] Soldat et abbé ayant vécu au XIème siècle.

[9] Sur cette période, voir l'ouvrage : S. Fanjul, Al-Andalus : l'invention du mythe, Paris, L'Artilleur, 2019.

[10] S. Benoist, 'Martelage et damnatio memoriae : une introduction', Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, pp. 231-240. Le terme de damnatio memoriae fut en réalité forgé bien plus tard pour désigner cette pratique.

[11] F. Fanon, Peau noire, masques blancs, Saguenay, Édition numérique, 2011 [1952], pp. 225-227.

