L'opérateur d'un navire de croisière américain et les autorités cambodgiennes traquaient lundi des centaines de voyageurs autorisés à débarquer la semaine dernière au Cambodge après qu'une des passagères a été testée positive au nouveau coronavirus.

Interdit dans cinq ports asiatiques par crainte de l'épidémie, le Westerdam, après plus de 10 jours d'errance en mer, avait finalement pu accoster jeudi dans le port de Sihanoukville, dans le sud du pays.

Sur les 1.455 passagers, plus de 1.200 ont débarqué du navire.

Certains sont à Phnom Penh et vont être soumis à des tests avant de pouvoir être rapatriés.

Mais d'autres ont déjà quitté le royaume en empruntant divers vols commerciaux pour regagner leur pays. 145 sont notamment passés par la Malaisie, dont une touriste américaine de 83 ans qui a été diagnostiquée positive au coronavirus samedi à l'aéroport de Kuala Lumpur.

Depuis, la compagnie américaine Holland America, opérateur du Westerdam, et les autorités s'inquiètent d'une éventuelle contamination à d'autres passagers qui ont déjà emprunté la route du retour.

Holland America a dit travailler "en étroite coordination" avec divers gouvernements, l'Organisation mondiale de la Santé et des centres de dépistage aux Etats-Unis "pour enquêter et suivre les personnes qui pourraient avoir été en contact" avec la touriste américaine.

De son côté, le ministère cambodgien de la Santé a indiqué "rechercher activement tout cas suspect", exhortant la population "à ne pas trop s'inquiéter" alors que certains passagers du paquebot se sont promenés à Sihanoukville après avoir débarqué.

233 passagers et 747 membres d'équipage sont toujours sur le Westerdam.

"Nous allons prélever des échantillons sur l'ensemble de ces personnes afin qu'elles soient testées", a déclaré à l'AFP un responsable local, ajoutant qu'elles resteront sur le paquebot jusqu'aux résultats.

La maladie Covid-19 a fait à ce jour 1.775 morts et contaminé plus de 70.000 personnes, essentiellement en Chine continentale.

Interdit dans cinq ports asiatiques par crainte de l'épidémie, le Westerdam, après plus de 10 jours d'errance en mer, avait finalement pu accoster jeudi dans le port de Sihanoukville, dans le sud du pays. Sur les 1.455 passagers, plus de 1.200 ont débarqué du navire. Certains sont à Phnom Penh et vont être soumis à des tests avant de pouvoir être rapatriés.Mais d'autres ont déjà quitté le royaume en empruntant divers vols commerciaux pour regagner leur pays. 145 sont notamment passés par la Malaisie, dont une touriste américaine de 83 ans qui a été diagnostiquée positive au coronavirus samedi à l'aéroport de Kuala Lumpur.Depuis, la compagnie américaine Holland America, opérateur du Westerdam, et les autorités s'inquiètent d'une éventuelle contamination à d'autres passagers qui ont déjà emprunté la route du retour.Holland America a dit travailler "en étroite coordination" avec divers gouvernements, l'Organisation mondiale de la Santé et des centres de dépistage aux Etats-Unis "pour enquêter et suivre les personnes qui pourraient avoir été en contact" avec la touriste américaine.De son côté, le ministère cambodgien de la Santé a indiqué "rechercher activement tout cas suspect", exhortant la population "à ne pas trop s'inquiéter" alors que certains passagers du paquebot se sont promenés à Sihanoukville après avoir débarqué.233 passagers et 747 membres d'équipage sont toujours sur le Westerdam. "Nous allons prélever des échantillons sur l'ensemble de ces personnes afin qu'elles soient testées", a déclaré à l'AFP un responsable local, ajoutant qu'elles resteront sur le paquebot jusqu'aux résultats. La maladie Covid-19 a fait à ce jour 1.775 morts et contaminé plus de 70.000 personnes, essentiellement en Chine continentale.