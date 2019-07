Les crimes politiques perpétrés en Afrique au cours de la seconde moitié du XXe siècle sont étroitement reliés à la colonisation du continent par les ex-grandes puissances européennes. Aujourd'hui encore, l'ombre des colonisateurs continue de peser énormément sur la scène politique de maints Etats africains.

DES BALLES POUR DARLAN

L'opération militaire Torch est l'une des moins célèbres de la Seconde Guerre mondiale. En été 1942, le Reich allemand lance une seconde offensive en Russie. Joseph Staline presse ses alliés occidentaux de déclencher une attaque contre les forces nazies en Europe de l'Ouest. Il espère ainsi affaiblir la pression allemande sur le front russe. Mais ni la Grande-Bretagne ni les Etats-Unis ne sont prêts à s'engager dans des combats d'une telle ampleur. Le Premier ministre britannique Churchill et le président américain Roosevelt décident plutôt d'intervenir dans les colonies françaises d'Afrique du Nord, au départ du Maroc et de l'Algérie. Après s'être rendus maîtres des côtes nord-africaines, les Alliés comptent sur cette base pour préparer leur invasion dans le sud de l'Europe et les Balkans.

...