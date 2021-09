Pour la deuxième année consécutive, les lauréats des prix Nobel scientifiques et de littérature se verront remettre leurs récompenses dans leurs pays de résidence et non à Stockholm à cause de la pandémie de Covid, a annoncé jeudi la Fondation Nobel.

Pour le prix Nobel de la paix, remis lui à Oslo, l'option d'une remise dans la capitale norvégienne "reste ouverte" et une décision doit être prise mi-octobre, indique dans un communiqué la fondation chargée de l'organisation des célèbres récompenses.

Les prix sont annoncés début octobre mais remis habituellement lors de grandes cérémonies fastueuses organisées dans les deux capitales scandinaves le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de leur fondateur, Alfred Nobel (1833-1896).

"Je pense que tout le monde aimerait que la pandémie de Covid-19 soit derrière nous, mais nous n'y sommes pas encore", a justifié Vidar Helgesen, le directeur exécutif de la fondation, évoquant "les incertitudes sur l'évolution de la pandémie et des déplacements internationaux".

L'emblématique grand banquet de l'hôtel de ville de Stockholm, déjà annulé l'an dernier pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale, n'aura pas lieu cette année non plus.

Même sans lauréats, une cérémonie se tiendra à Stockholm, possiblement avec un public local, précise la fondation. Quant aux traditionnelles conférences de presse des lauréats, elles seront diffusées en ligne.

Les prix Nobel, qui fêtent cette année leur 120e anniversaire depuis les premières récompenses de 1901, seront annoncés entre les 4 et 11 octobre.

Comme le veut l'ordre établi, la médecine ouvrira le bal le lundi, suivi de la physique le lendemain et de la chimie le mercredi.

Points d'orgue de la saison, les prix de littérature et paix suivront respectivement les jeudi et vendredi, avant le prix d'économie, le plus récemment créé, le 11 octobre.

