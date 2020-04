La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 82.726 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 1.438.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 275.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 17.127 décès pour 135.586 cas. 24.392 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 14.555 morts pour 146.690 cas, les États-Unis avec 12.911 morts (399.929 cas), la France avec 10.328 morts (109.069 cas) et le Royaume-Uni avec 6.159 morts (55.242 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.802 cas (62 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 3.333 décès (2 nouveaux) et 77.279 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 399.929 contaminations officiellement recensées, dont 12.911 décès et 22.539 guéris.

Depuis mardi à 19h00 GMT, le Bélize, les Îles Vierges américaines et la Barbade ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L'Europe totalisait mercredi à 11h00 GMT 58.627 décès pour 750.276 cas, les Etats-Unis et le Canada 13.309 décès (417.740 cas), l'Asie 4.395 décès (125.215 cas), le Moyen-Orient 4.234 décès (88.158 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 1.570 décès (39.297 cas), l'Afrique 537 décès (10.605 cas), et l'Océanie 54 décès (7.000 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

