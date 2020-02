Le nombre de cas confirmés de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé 37.000 à travers la Chine, soit 2.600 cas supplémentaires par rapport au précédent bilan, a rapporté dimanche la Commission nationale de santé.

Le bilan national de personnes décédées monte à 813.

Ce bilan dépasse le nombre de décès causés par le Sras dans le monde en 2002-2003, selon les derniers chiffres officiels publiés dimanche.

Le virus 2019-nCoV a tué 81 nouvelles personnes en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), où l'on dénombre 36.690 malades. Seuls deux décès - un aux Philippines et un à Hong Kong - ont jusqu'à présent été recensés en dehors de la Chine continentale.

Le bilan total de l'épidémie dépasse désormais largement celui du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) qui a fait 774 morts dans le monde en 2002-2003. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé samedi que le nombre de cas de contamination relevés quotidiennement en Chine "se stabilise", même s'il est trop tôt pour en conclure que l'épidémie a dépassé son pic.

L'épidémie continue de se propager dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Cinq nouveaux cas (quatre adultes et un enfant, tous de nationalité britannique) ont été annoncés en France samedi, portant le total à 11 dans le pays.

Consulter la carte en temps réel de l'évolution du coronavirus à travers le monde.

