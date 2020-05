Les Etats-Unis ont déploré plus de 2.400 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à plus de 75.500 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Ces 2.448 décès supplémentaires ont été recensés entre 20h30 locales jeudi et la veille à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu. Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,25 million de cas officiellement diagnostiqués (+27.300 en 24h). Quelque 195.000 personnes sont déclarées guéries. Plus de 8,1 millions de tests de dépistage ont été réalisés dans le pays, de même source.

Les bilans journaliers aux Etats-Unis ne sont pas passés sous la barre des 1.000 morts depuis le 1er avril. Après avoir enregistré plus de 3.100 morts en 24h mi-avril, le pays est aujourd'hui bloqué sur un "plateau" dont il n'arrive pas à redescendre.

Si l'épidémie ralentit désormais à New York, qui reste l'épicentre avec plus de 20.000 morts confirmées ou probables du virus dans l'Etat, d'autres foyers sont apparus, comme la région de la capitale américaine, Washington.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas détectés, selon les données officielles. Donald Trump a toutefois régulièrement accusé la Chine de mentir sur son bilan. "L'Amérique est engagée dans une bataille féroce contre une maladie terrible", a déclaré le président américain jeudi. "Nous prions pour que les scientifiques et les chercheurs innovent sur des traitements, trouvent des thérapies et des vaccins, et qu'ils les trouvent vite."

