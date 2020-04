Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a contaminé plus de 2,1 millions de personnes dans le monde et fait plus de 145 000 morts.

La Chine révise son bilan

Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine annonce près de 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, portant à 4.632 le nombre de décès enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde.

Pékin dément toute "dissimulation" mais reconnaît "des retards, des omissions et des imprécisions" dans l'enregistrement des décès au début de l'épidémie, du fait de l'engorgement des hôpitaux.

L'OMS remercie Emmanuel Macron

Le patron de l'OMS a remercié Emmanuel Macron pour son "leadership" dans la réponse internationale à la pandémie, alors que le président français a émis des doutes sur la gestion de la crise par la Chine.

Epidémie "sous contrôle" en Allemagne

L'épidémie est désormais "sous contrôle et gérable" en Allemagne, s'est félicité le ministre de la Santé Jens Spahn qui a annoncé la fabrication à partir d'août de quelque 50 millions de masques par semaine, dont 10 millions de type FFP2.

Dans le pays qui compte 133.830 cas officiellement déclarés et 3.868 décès, le taux d'infection a atteint vendredi 0,7% selon l'institut Robert Koch.

Plus de 94.000 morts en Europe

Plus de 2.182.740 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au mois 145.673 décès, selon un comptage AFP vendredi à 11H00 GMT à partir de sources officielles. L'Europe totalise 94.021 décès pour 1.099.211 cas,

Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec 33.286 décès pour 671.425 cas de Covid-19.

Suivent l'Italie (avec 22.170 morts), l'Espagne (19.478), la France (17.920) et le Royaume-Uni (13.729).

En Espagne, le bilan officiel, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions qui évoquent des milliers de morts supplémentaires.

4,5 milliards de confinés

Au moins 4,5 milliards de personnes, soit près de 58% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles, selon un comptage réalisé vendredi à partir d'une base de données de l'AFP. Au moins 110 pays ou territoires sont concernés.

Hydroxychloroquine en Russie

Alors que sont recensés dans le pays plus de 32.000 cas de Covid-19 dont 4.070 au cours des dernières 24 heures, le gouvernement russe autorise le traitement des patients avec l'hydroxychloroquine dont l'efficacité fait l'objet d'un débat mondial.

Contraction inédite du PIB chinois

L'économie chinoise a connu un repli de 6,8% au 1er trimestre, son plus mauvais résultat depuis la fin de l'ère maoïste.

L'automobile s'effondre en Europe

Le marché automobile européen a chuté de 55,1% en mars. L'effondrement est spectaculaire en Italie (-85,4%), en France (-72,2%), en Espagne (-69,3%), alors que l'Allemagne limite un peu les dégâts (-37,7%).

Philippines: menace de loi martiale

Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé de prendre des mesures de type loi martiale, pour empêcher les habitants de Manille d'enfreindre l'obligation de confinement.

Montreux Jazz Festival annulé

Les organisateurs du Montreux Jazz Festival, prestigieuse scène musicale qui se tient chaque été en Suisse depuis 1967, ont annoncé l'annulation de l'édition 2020.

Atterrissage réussi

Deux astronautes de la Nasa et un cosmonaute russe ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, premier retour sur Terre d'un équipage de de la Station spatiale internationale (ISS) depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en mars la pandémie.

