Alors que le président américain doit présenter jeudi ses "directives" pour "rouvrir" l'économie américaine, le maire démocrate Bill de Blasio a souligné que la première ville américaine, épicentre de l'épidémie dans le pays, ne se remettrait pas seule des pertes de revenus générés par l'arrêt de l'économie depuis la mi-mars.

Il a chiffré ces pertes à 7,4 milliards de dollars à ce stade, pour un budget annuel de quelque 89 milliards.

Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement jusqu'au 15 mai des mesures de confinement dans cet Etat à l'épicentre de l'épidémie américaine, malgré un nombre de morts journalier au plus bas depuis 10 jours.

"Nous devons continuer ce que nous faisons", a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point presse quotidien. "Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai", a-t-il ajouté.

Il a aussi indiqué que cet Etat de près de 20 millions d'habitants avait enregistré 606 morts de la pandémie au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le moins lourd enregistré depuis le 6 avril. La veille encore, l'Etat avait déploré 752 morts.

L'Etat de New York est de loin le plus touché par l'épidémie aux Etats-Unis, avec plus de 210.000 cas confirmés du coronavirus et plus de 11.500 morts déjà officiellement recensés.

Depuis plusieurs jours, les signes d'une stabilisation de l'épidémie se multiplient, avec un ralentissement des hospitalisations, une baisse des personnes nécessitant des soins intensifs. Au point que le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d'autres Etats.

Jeudi, il a indiqué qu'il allait en expédier 100 à l'Etat voisin du New Jersey, en plus de 100 déjà prévus pour l'Etat du Michigan et 50 pour le Maryland.

Alors que le président Donald Trump doit annoncer jeudi des "directives" pour "rouvrir" l'économie américaine, M. Cuomo ne cesse de mettre en garde contre un déconfinement qui viendrait relancer l'épidémie.

Mercredi, il avait déjà annoncé un décret qui obligera, à partir de vendredi soir, les New Yorkais à porter un masque dans tous les lieux publics où la distance règlementaire de deux mètres ne peut pas être respectée, à commencer par les transports en commun ou les supermarchés.

Il a aussi appelé à nouveau à l'aide l'Etat fédéral pour mettre en place un système de test massif de la population, crucial selon les experts pour garantir une reprise de l'activité économique qui ne relance pas la maladie.

M. Cuomo travaille avec les gouverneurs de cinq autres Etats -- New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, Delaware, Rhode Island -- pour essayer de définir ensemble les conditions de cette reprise.

Il a expliqué ces derniers jours qu'ils réfléchissaient ensemble à voir quelles étaient les entreprises et organisations dont les activités étaient les moins risquées en termes de propagation du virus, qui pourraient ête les premières à être autorisées à redémarrer.

