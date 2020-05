Les Etats-Unis, qui ont franchi lundi la barre des 80.000 décès, ont enregistré 830 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

C'est le deuxième jour consécutif que le bilan journalier passe sous la barre des 900 morts du virus. Le pays avait déploré la veille 776 décès sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de l'université actualisés en continu.

Il est toutefois trop tôt pour dire si ce ralentissement dénote une réelle tendance.

Le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain ne cesse de s'alourdir et a dépassé lundi les 80.000 morts.

Les Etats-Unis sont, selon les bilans officiels, le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas recensés (sans tenir compte de la taille de leur population). La ville de New York compte à elle seule le quart des morts déplorées, avec près de 20.000 décès.

Et le bilan new-yorkais pourrait être sous-estimé de plusieurs milliers, ont averti lundi les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Le cap des 50.000 morts avait été franchi aux Etats-Unis il y a deux semaines et demie, le 24 avril.

Les Etats-Unis devraient atteindre 103.000 morts d'ici le 30 mai, selon une moyenne de 20 modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts.

Si l'épidémie est en recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus ailleurs, comme dans la région de la capitale Washington.

Les Etats-Unis enregistrent par ailleurs plus de 1,34 million de cas diagnostiqués de Covid-19, selon l'université Johns Hopkins.

"Nous avons développé une capacité de tests (de dépistage) inégalée dans le monde", a déclaré lundi Donald Trump depuis la Maison Blanche, soulignant que "9 millions" de tests avaient été réalisés dans le pays.

Une "horloge de la mort" à Times Square dénonce la réaction tardive de Trump face au virus L'horloge de la mort à New York. © Belga "L'horloge de la mort de Trump": c'est ainsi que le documentariste engagé Eugene Jarecki a baptisé un panneau lumineux installé depuis peu à New York pour afficher le nombre de morts américains de l'épidémie qui auraient pu être évités selon lui si le président avait agi plus tôt. Cette "horloge", dressée sur le toit d'un immeuble de Times Square déserté avec la pandémie, affichait lundi plus de 48.000 morts, sur un total de décès américains du coronavirus dépassant désormais les 80.000, le bilan officiel le plus lourd de tous les pays de la planète. Le compteur de "l'horloge" augmente en fonction de l'assomption suivante: 60% des morts aux Etats-Unis auraient pu être évités si le gouvernement de Donald Trump avait décidé de promulguer des règles de distanciation et de fermeture des écoles une semaine plus tôt qu'il ne l'a fait, à savoir le 9 mars au lieu du 16, a expliqué M. Jarecki dans un blog sur Medium. Le réalisateur new-yorkais, deux fois primé au festival Sundance, a expliqué utiliser ce chiffre "prudent" de 60%, car c'est celui qu'ont calculé certains spécialistes à partir de propos tenus mi-avril par le très respecté Anthony Fauci. Le célèbre épidémiologiste et conseiller de Donald Trump avait alors indiqué que la mise en place de ces mesures dès le 9 mars "aurait pu sauver des vies". "Les vies inutilement perdues requièrent que nous demandions une gestion de crise plus responsable. De même que les noms des soldats morts sont gravés sur des monuments pour nous rappeler le coût des guerres, quantifier les vies perdues en raison de la réaction tardive du président sert une fonction essentielle", a expliqué M. Jarecki dans son billet de blog.

Une prise de bec avec une journaliste

Donald Trump a terminé de façon abrupte sa conférence de presse, lundi à la Maison Blanche, sur une altercation verbale avec une journaliste américaine d'origine chinoise, un vif échange donnant lieu à des interprétations diverses.

Weijia Jiang, une correspondante de CBS née en Chine mais qui a grandi aux Etats-Unis, a demandé au président américain pourquoi il vantait les capacités de dépistage du coronavirus aux Etats-Unis en les comparant aux autres pays, comme s'il s'agissait d'une compétition internationale.

"Peut-être s'agit-il d'une question à poser à la Chine. Ne me demandez pas à moi, demandez à la Chine !", lui a répondu M. Trump, visiblement agacé.

"Pourquoi dites-vous cela justement à moi?", a questionné la journaliste, laissant entendre que le président avait fait cette référence à la Chine en raison de ses origines.

"Je dirais cela à toute personne qui me poserait une question méchante comme celle-ci", a rétorqué le maître de la Maison Blanche.

M. Trump a alors refusé que Mme Jiang pose une seconde question et a quitté son pupitre.

