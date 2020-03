Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 3.000 lundi soir, tandis que le nombre de cas recensés passait à plus de 163.000, selon l'université Johns Hopkins, dont les chiffres, actualisés en continu, font référence.

Les Etats-Unis sont, de loin, le pays au monde répertoriant le plus grand nombre de cas confirmés (163.429), pour 3.008 morts. La barre des 2.000 morts avait été franchie samedi.

Trump affirme qu'un million d'Américains ont déjà été testés

Le président américain a affirmé que plus d'un million de personnes ont désormais été testées.

"Aujourd'hui nous franchissons une étape historique dans notre guerre contre le coronavirus", a déclaré Donald Trump durant une conférence de presse à la Maison Blanche. "Plus d'un million d'Américains ont été testés - plus que n'importe quel autre pays de loin"

Citant le secrétaire d'Etat à la Santé, Alex Azar, il affirmé que près de 100.000 tests étaient effectués par jour aux USA, pays où il y a le plus de cas diagnostiqués au monde, soit 160.000 environ.

L'administration Trump a été critiquée pour avoir tardé à déployer des tests, et les gouverneurs d'Etats continuent de se plaindre d'un manque de capacité pour les tests.

A Seattle, la distanciation sociale semble efficace

Le confinement et la distanciation sociale qui en découle ont permis de réduire de moitié le taux de reproduction du nouveau coronavirus en trois semaines selon une étude statistique menée dans la région de Seattle, un des principaux foyers de Covid-19 aux Etats-Unis.

Basé dans la région, l'Institut pour la modélisation des maladies (IDM) a utilisé des données sanitaires de l'Etat de Washington et des données anonymisées de Facebook pour évaluer l'impact des mesures de confinement mises en place à Seattle et le comté de King sur l'épidémie de coronavirus.

Depuis le 2 mars et l'annonce du premier cas de Covid-19 dans la région, "nous avons observé un déclin constant dans la mobilité", écrivent les scientifiques de l'IDM.

Ils ont notamment mis en évidence le fait que les habitants restaient chez eux, conformément aux consignes, avec une augmentation moyenne de 27% du taux d'occupation des zones résidentielles dans la journée et une chute de l'occupation des zones mixtes (logements et bureaux, essentiellement le centre de Seattle) de 43%.

Cette distanciation sociale s'est-elle traduite par un recul du Covid-19 ? L'épidémie semble bien avoir ralenti mais "notre principale conclusion est que même si nous avons faits de gros progrès, cela reste précaire et insuffisant", a résumé lundi Daniel Klein, l'un des responsables de cette étude.

D'après les modèles statistiques de l'IDM, le "taux de reproduction" du coronavirus (le nombre de personnes qu'un seul malade va à son tour contaminer en moyenne) a presque été réduit de moitié entre fin février et le 18 mars, passant de 2,7 à 1,4.

Ces estimations "sont encourageantes" mais le taux de 1,4 signifie que l'épidémie continue à progresser au sein de la population. Et rien ne permet de dire que l'épidémie régresse actuellement - taux inférieur à 1 - dans la région de Seattle, soulignent les chercheurs.

D'après leurs calculs, seul un scénario où la distanciation sociale réduit les interactions de 75% permettrait de ramener ce taux en deçà de 1.

