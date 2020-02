Un bilan de près de 1.900 morts, l'arrestation d'un dissident chinois pour avoir critiqué la gestion de l'épidémie, les difficultés d'approvisionnement d'Apple... Voici les derniers développements de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus.

1.900 morts

Le bilan continue de s'alourdir: en Chine continentale, le nombre de contaminations s'élève désormais à 72.300 et l'épidémie a fait près de 1.900 morts. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes ont été recensées comme porteuses du virus et seulement cinq décès ont été enregistrés jusqu'à présent.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se veut rassurante: la maladie Covid-19 provoquée par le nouveau virus "touche une très petite proportion de la population" et son taux de mortalité n'est pour l'instant que d'environ 2%. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des "mesures de portée générale", comme une éventuelle interdiction des croisières, a insisté l'OMS.

Diamond Princess

Sur le paquebot Diamond Princess, principal foyer de contamination hors de Chine, 88 cas supplémentaires ont été révélés mardi. Le bilan est désormais de 542 cas constatés à bord de ce navire, placé en quarantaine début février au port de Yokohama, près de Tokyo, avec plus de 3.700 personnes à bord.

Tout comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait rapatrier "dès que possible" ses 74 ressortissants à bord. Un responsable japonais a annoncé mardi qu'environ 500 passagers allaient quitter le paquebot mercredi, après avoir reçu des résultats négatifs de tests au nouveau coronavirus.

Le Premier ministre cambodgien s'est défendu de son côté de toute négligence après avoir autorisé un autre paquebot à débarquer des centaines de croisiéristes, dont l'une a été diagnostiquée après-coup positive au coronavirus. "Aucun ressortissant cambodgien n'est infecté", a fait valoir Hun Sen, qui avait accueilli les passagers en personne sans porter de masque de protection.

Arrestation

Un dissident chinois, Xu Zhiyong, a été arrêté pour avoir critiqué la gestion de l'épidémie par le président Xi Jinping, a rapporté Amnesty International. "Les fournitures médicales manquent, les hôpitaux sont débordés et beaucoup de personnes contaminées ne sont pas dépistées", s'est-il indigné, dénonçant une "pagaille" ambiante.

Alors que la perspective d'un vaccin est encore lointaine, les autorités chinoises ont demandé aux personnes guéries de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades.

Lutteurs recalés

Des lutteurs chinois, qui devaient participer aux Championnats d'Asie prévu à New Delhi cette semaine, ont été interdits d'entrer en Inde en raison de l'épidémie, a indiqué un responsable de la compétition.

Des milliers de masques dérobés

Des voleurs ont dérobé environ 6.000 masques dans un hôpital situé dans la ville japonaise de Kobe alors que le pays fait face à une pénurie d'équipements de protection pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Les masques dérobés se trouvaient dans un entrepôt de la Croix-Rouge japonaise.

Le bilan continue de s'alourdir: en Chine continentale, le nombre de contaminations s'élève désormais à 72.300 et l'épidémie a fait près de 1.900 morts. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes ont été recensées comme porteuses du virus et seulement cinq décès ont été enregistrés jusqu'à présent.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se veut rassurante: la maladie Covid-19 provoquée par le nouveau virus "touche une très petite proportion de la population" et son taux de mortalité n'est pour l'instant que d'environ 2%. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des "mesures de portée générale", comme une éventuelle interdiction des croisières, a insisté l'OMS.Sur le paquebot Diamond Princess, principal foyer de contamination hors de Chine, 88 cas supplémentaires ont été révélés mardi. Le bilan est désormais de 542 cas constatés à bord de ce navire, placé en quarantaine début février au port de Yokohama, près de Tokyo, avec plus de 3.700 personnes à bord.Tout comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait rapatrier "dès que possible" ses 74 ressortissants à bord. Un responsable japonais a annoncé mardi qu'environ 500 passagers allaient quitter le paquebot mercredi, après avoir reçu des résultats négatifs de tests au nouveau coronavirus.Le Premier ministre cambodgien s'est défendu de son côté de toute négligence après avoir autorisé un autre paquebot à débarquer des centaines de croisiéristes, dont l'une a été diagnostiquée après-coup positive au coronavirus. "Aucun ressortissant cambodgien n'est infecté", a fait valoir Hun Sen, qui avait accueilli les passagers en personne sans porter de masque de protection.Un dissident chinois, Xu Zhiyong, a été arrêté pour avoir critiqué la gestion de l'épidémie par le président Xi Jinping, a rapporté Amnesty International. "Les fournitures médicales manquent, les hôpitaux sont débordés et beaucoup de personnes contaminées ne sont pas dépistées", s'est-il indigné, dénonçant une "pagaille" ambiante.Alors que la perspective d'un vaccin est encore lointaine, les autorités chinoises ont demandé aux personnes guéries de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades.Des lutteurs chinois, qui devaient participer aux Championnats d'Asie prévu à New Delhi cette semaine, ont été interdits d'entrer en Inde en raison de l'épidémie, a indiqué un responsable de la compétition.Des milliers de masques dérobésDes voleurs ont dérobé environ 6.000 masques dans un hôpital situé dans la ville japonaise de Kobe alors que le pays fait face à une pénurie d'équipements de protection pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Les masques dérobés se trouvaient dans un entrepôt de la Croix-Rouge japonaise.