Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

15 millions de Britanniques vaccinés

Au Royaume-Uni, 15 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid, remplissant l'objectif du gouvernement d'offrir un vaccin aux plus vulnérables à la mi-février.

Une "prouesse extraordinaire", s'est réjoui le Premier ministre Boris Johnson.

L'Allemagne ferme en partie ses frontières

L'Allemagne ferme en partie dimanche ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol autrichien pour tenter de contenir la diffusion des très contagieux variants du coronavirus.

Un important dispositif d'un millier de policiers est mobilisé pour assurer "des points de contrôles fixes" aux frontières. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a suspendu ses liaisons avec ces zones.

Le Tyrol, isolé depuis mercredi par le gouvernement de Vienne, est considéré comme le plus gros foyer européen du variant sud-africain.

© Belga

Italie: les stations de ski restent fermées

L'Italie a décidé de maintenir fermées les stations de ski qui devaient rouvrir lundi en raison de la progression des variants du coronavirus, dont le variant britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Trois jours de confinement à Auckland

Près de deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville du pays, sont confinés depuis dimanche soir minuit pour trois jours, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus.

Ecole et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles", a ordonné la Première ministre Jacinda Ardern. Trois membres d'une même famille ont été testés positifs ce week-end, dont deux porteurs du variant britannique, une première dans ce pays internationalement salué pour sa gestion très efficace de la pandémie.

Jacinda Ardern © Belga

Réouverture des hôtels et mosquées en Algérie

Le gouvernement algérien a décidé dimanche de rouvrir toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction anticoronavirus face à une baisse des contaminations.

Feu vert du Japon au vaccin

Le Japon a donné dimanche son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus, celui développé par Pfizer, ouvrant la voie au lancement d'une campagne de vaccination à cinq mois de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été.

Début de vaccination au Liban et au Rwanda

Un médecin a été le premier Libanais à recevoir le vaccin anti-Covid à Beyrouth, coup d'envoi de la campagne de vaccinations dans un pays miné par des crises graves, sanitaire, économique et politique.

Le Rwanda a lui aussi commencé à vacciner des groupes à hauts risques, tels que les travailleurs médicaux de première ligne, avec des doses limitées de vaccins, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Scandale au Pérou

La cheffe de la diplomatie péruvienne Elizabeth Astete a démissionné dimanche, après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier, comme d'autres personnalités politiques du pays.

Au Pérou. © Belga

Mme Astete est le deuxième membre du gouvernement du président par intérim Francisco Sagasti à démissionner dans le cadre de ce scandale.

Près de 2,34 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.394.541 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à partir de sources officielles.

Après les Etats-Unis (485.305 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.245), le Mexique (173.771), l'Inde (155.642) et le Royaume-Uni (116.908).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

Au Royaume-Uni, 15 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid, remplissant l'objectif du gouvernement d'offrir un vaccin aux plus vulnérables à la mi-février.Une "prouesse extraordinaire", s'est réjoui le Premier ministre Boris Johnson.L'Allemagne ferme en partie dimanche ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol autrichien pour tenter de contenir la diffusion des très contagieux variants du coronavirus.Un important dispositif d'un millier de policiers est mobilisé pour assurer "des points de contrôles fixes" aux frontières. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a suspendu ses liaisons avec ces zones.Le Tyrol, isolé depuis mercredi par le gouvernement de Vienne, est considéré comme le plus gros foyer européen du variant sud-africain.L'Italie a décidé de maintenir fermées les stations de ski qui devaient rouvrir lundi en raison de la progression des variants du coronavirus, dont le variant britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.Près de deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville du pays, sont confinés depuis dimanche soir minuit pour trois jours, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus.Ecole et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles", a ordonné la Première ministre Jacinda Ardern. Trois membres d'une même famille ont été testés positifs ce week-end, dont deux porteurs du variant britannique, une première dans ce pays internationalement salué pour sa gestion très efficace de la pandémie.Le gouvernement algérien a décidé dimanche de rouvrir toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction anticoronavirus face à une baisse des contaminations.Le Japon a donné dimanche son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus, celui développé par Pfizer, ouvrant la voie au lancement d'une campagne de vaccination à cinq mois de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été.Un médecin a été le premier Libanais à recevoir le vaccin anti-Covid à Beyrouth, coup d'envoi de la campagne de vaccinations dans un pays miné par des crises graves, sanitaire, économique et politique.Le Rwanda a lui aussi commencé à vacciner des groupes à hauts risques, tels que les travailleurs médicaux de première ligne, avec des doses limitées de vaccins, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.La cheffe de la diplomatie péruvienne Elizabeth Astete a démissionné dimanche, après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier, comme d'autres personnalités politiques du pays. Mme Astete est le deuxième membre du gouvernement du président par intérim Francisco Sagasti à démissionner dans le cadre de ce scandale.La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.394.541 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à partir de sources officielles. Après les Etats-Unis (485.305 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.245), le Mexique (173.771), l'Inde (155.642) et le Royaume-Uni (116.908).Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.