Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Près de 650.000 morts

La pandémie a fait près de 650.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Au moins 16,29 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 146.935 décès, devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.752), le Mexique (43.680) et l'Italie (35.107).

Chine: record de nouveaux cas

La Chine continentale a enregistré 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, un record depuis la mi-avril, à la suite de l'apparition de foyers d'infection dans trois provinces du pays. Toutefois aucun mort du Covid n'a été enregistré en Chine depuis mi-mai.

Allemagne: voyageurs testés en Bavière

Stations de tests dans les aéroports, les gares et sur autoroutes: la région allemande de Bavière va proposer à tous les voyageurs de pouvoir se faire tester.

Belgique: hausse "inquiétante"

La Belgique a enregistré ces derniers jours une augmentation "inquiétante" des cas de Covid-19, en particulier dans la province d'Anvers (nord), selon les autorités sanitaires. Le pays où le port du masque est obligatoire dans les endroits fréquentés, envisage de durcir les mesures contre la transmission de la maladie.

France: plages bretonnes fermées

Pour stopper une flambée des cas de Covid-19, les plages, parcs et jardins des communes bretonnes de Quiberon et Saint-Pierre Quiberon (ouest de la France), sont désormais interdits d'accès en soirée et dans la nuit. 54 cas ont été répertoriés localement chez un public jeune qui avait participé à des fêtes privées ou fréquenté des bars.

Hong Kong: masque obligatoire

Le port du masque en public deviendra obligatoire mercredi à Hong Kong: les autorités ont dévoilé lundi une batterie de mesures pour juguler la recrudescence des cas, dont l'interdiction des rassemblements publics de plus de deux personnes.

Plus d'une centaine de cas ont été quotidiennement recensés dans l'ex-colonie britannique ces cinq derniers jours, ce qui porte le total des contaminations dans cette ville de 7,5 millions d'habitants à 2.600 pour 19 décès.

Australie: record de nouveaux cas

L'Australie a enregistré lundi 549 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie qui montre à quel point le pays peine à circonscrire les foyers de contamination dans l'Etat du Victoria.

Cet Etat du Sud dont Melbourne est la capitale est l'épicentre d'une deuxième vague qui met plus de temps que prévu à refluer. Un confinement partiel a été ordonné il y a deux semaines à Melbourne et dans ses environs.

Papouasie: capitale confinée

Le Premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée a ordonné lundi le confinement de la capitale Port Moresby et prévenu que le nombre de cas pourrait fortement augmenter dans les prochains jours, après un premier décès confirmé dû au Covid-19.

Arabie saoudite: pèlerinage réduit

L'Arabie saoudite va accueillir cette semaine le grand pèlerinage musulman à La Mecque avec un nombre très réduit de fidèles en raison de la pandémie, ce qui sera une première dans l'histoire moderne.

Seuls 10.000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le hajj contre 2,5 millions de pèlerins l'an dernier.

La pandémie a fait près de 650.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.Au moins 16,29 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 146.935 décès, devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.752), le Mexique (43.680) et l'Italie (35.107).La Chine continentale a enregistré 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, un record depuis la mi-avril, à la suite de l'apparition de foyers d'infection dans trois provinces du pays. Toutefois aucun mort du Covid n'a été enregistré en Chine depuis mi-mai.Stations de tests dans les aéroports, les gares et sur autoroutes: la région allemande de Bavière va proposer à tous les voyageurs de pouvoir se faire tester.La Belgique a enregistré ces derniers jours une augmentation "inquiétante" des cas de Covid-19, en particulier dans la province d'Anvers (nord), selon les autorités sanitaires. Le pays où le port du masque est obligatoire dans les endroits fréquentés, envisage de durcir les mesures contre la transmission de la maladie.Pour stopper une flambée des cas de Covid-19, les plages, parcs et jardins des communes bretonnes de Quiberon et Saint-Pierre Quiberon (ouest de la France), sont désormais interdits d'accès en soirée et dans la nuit. 54 cas ont été répertoriés localement chez un public jeune qui avait participé à des fêtes privées ou fréquenté des bars.Le port du masque en public deviendra obligatoire mercredi à Hong Kong: les autorités ont dévoilé lundi une batterie de mesures pour juguler la recrudescence des cas, dont l'interdiction des rassemblements publics de plus de deux personnes.Plus d'une centaine de cas ont été quotidiennement recensés dans l'ex-colonie britannique ces cinq derniers jours, ce qui porte le total des contaminations dans cette ville de 7,5 millions d'habitants à 2.600 pour 19 décès.L'Australie a enregistré lundi 549 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie qui montre à quel point le pays peine à circonscrire les foyers de contamination dans l'Etat du Victoria.Cet Etat du Sud dont Melbourne est la capitale est l'épicentre d'une deuxième vague qui met plus de temps que prévu à refluer. Un confinement partiel a été ordonné il y a deux semaines à Melbourne et dans ses environs.Le Premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée a ordonné lundi le confinement de la capitale Port Moresby et prévenu que le nombre de cas pourrait fortement augmenter dans les prochains jours, après un premier décès confirmé dû au Covid-19.L'Arabie saoudite va accueillir cette semaine le grand pèlerinage musulman à La Mecque avec un nombre très réduit de fidèles en raison de la pandémie, ce qui sera une première dans l'histoire moderne.Seuls 10.000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le hajj contre 2,5 millions de pèlerins l'an dernier.