Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 585.000 morts

Plus de 13,6 millions de personnes ont contracté la maladie et au moins 585.750 décès ont été recensés dans le monde depuis l'apparition du virus en décembre en Chine, selon un bilan arrêté jeudi à 19h00 GMT.

L'Italie a officiellement franchi la barre symbolique des 35.000 morts du Covid-19 tandis que le Brésil a annoncé avoir recensé plus de deux millions de cas de contamination sur son sol. L'Inde quant à elle a franchi le seuil du million de cas déclarés.

C'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (845 morts par million d'habitants)

Confrontés depuis fin juin à une très forte résurgence du virus, les Etats-Unis, restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (138.201 décès pour 3,5 millions de cas).

Viennent ensuite le Brésil (76.688 morts), le Royaume-Uni (45.119), le Mexique (36.906) et l'Italie (35.017).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (845 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (665), l'Espagne (608) et l'Italie (579).

Nouveaux records aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont battu un nouveau record de contaminations quotidiennes au Covid-19, avec plus de 68.000 nouveaux cas enregistrés en l'espace de 24 heures. A 20H30 locales jeudi, 3.560.364 cas de coronavirus avaient par ailleurs été diagnostiqués dans le pays depuis le début de l'épidémie.

Moscou pointé du doigt

En pleine course aux vaccins, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada ont accusé les services de renseignement russes d'être derrière des attaques menées par des hackers pour faire main basse sur des recherches concernant un vaccin contre le coronavirus, ce qu'a vivement démenti le Kremlin.

Troisième appel à l'aide de l'Onu

L'ONU cherche 3,6 milliards de plus pour financer son plan de réponse humanitaire mondial à la pandémie et a mis en garde les pays développés contre "le coût de l'inaction" face au virus dans les contrées pauvres.

"Jusqu'à présent, la réaction des pays riches (...) à la situation dans d'autres pays a été très insuffisante", déplore Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires. "Les problèmes énormes qu'affronte le monde peuvent être gérés avec relativement peu d'argent et beaucoup d'imagination".

"E-pèlerinage mondial" à Lourdes

Pour pallier l'annulation des pèlerinages, le sanctuaire chrétien de Lourdes a organisé le premier pèlerinage virtuel mondial, baptisé "Lourdes United". Des célébrations et prières célébrées en cinq langues ont été célébrées sur les télévisions catholiques à travers le monde entier en ce jour anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous.

Allemagne: confinements locaux autorisés

Face au risque de deuxième vague du virus, l'Allemagne, relativement épargnée jusqu'ici, va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local. Avec ce nouvel arsenal, les autorités pourront instaurer des "interdictions de sortie" dans des zones géographiques limitées.

En Angleterre, le reconfinement de la ville de Leicester va être partiellement allégé.

Le mouvement olympique en crise

Avec la pandémie, les athlètes et le mouvement olympique se retrouvent face à la pire crise qu'ils aient eu à affronter depuis les boycotts des années 1980, selon Richard Pound, membre vétéran du Comité international olympique (CIO).

D'après le juriste canadien, ancien vice-président du CIO et ex-président de l'Agence mondiale anti-dopage, la pandémie de Covid-19, qui a conduit au report à 2021 des Jeux de Tokyo, initialement prévus cet été, provoque un bouleversement pour les diffuseurs, les officiels et les athlètes.

Report du lancement du télescope spatial James Webb

Conséquence notamment de la pandémie, le lancement du grand télescope spatial James Webb à 10 milliards de dollars par une fusée Ariane 5 est de nouveau reporté, au 31 octobre 2021 au lieu de mars.

