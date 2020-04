A cause de la pandémie, nos ambassades ont été fort occupées à rapatrier les Belges de passage. Mais il reste les résidents.

Au Sénégal, ils sont plus de mille, dont la moitié est enregistrée auprès de notre représentation à Dakar, qui couvre également la Gambie et le Cap-Vert. Vu le climat anxiogène - le Covid-19 se répand en Afrique - l'ambassadeur Hubert Roisin leur a adressé un message où il évoque notamment " quelques incidents de type xénophobe visant des Belges, et de manière plus générale des Occidentaux ", soupçonnés d'avoir amené le virus. " J'ai pris ces cas au sérieux ", écrit le diplomate, qui en a aussitôt informé les autorités sénégalaises. " Celles-ci réagissent de manière très correcte, souligne-t-il. Les victimes ont toujours été écoutées avec attention et rassurées par leurs interlocuteurs. " Aucune évacuation de ressortissants belges n'est envisagée. " C'est d'ailleurs la position de l'ensemble des pays de l'Union européenne. "