"La frontière est mince entre en faire trop et en faire trop peu contre le Covid-19. Maggie De Block a trouvé un bon équilibre". C'est ce que dit Hans Kluge, directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et responsable de 53 pays en Europe et en Asie centrale.

Hans Kluge (51 ans) était médecin pour MSF en 2008 à Myanmar, lorsque le cyclone Nargis a tué cent vingt mille personnes en quatre heures. "C'était inhabituellement violent, mais c'était une catastrophe naturelle. Vous voyiez ce qui se passait et vous saviez immédiatement quoi faire. C'est différent avec le coronavirus, surtout parce que 'l'ennemi' est invisible".Kluge n'avait probablement pas imaginé le tsunami qui l'attendait peu après son entrée en fonction. "C'est immédiatement un excellent test pour le manifeste qui m'a permis d'être élu, à savoir que nous devons travailler ensemble et de manière solidaire pour un meilleur système de santé publique. Car aucun pays au monde ne peut faire face seul à cette pandémie".Combien de temps cette crise va-t-elle durer ?Hans Kluge : Tout le monde me pose cette question, mais la réponse est à la fois compliquée et simple : tout dépend de la manière dont les mesures de protection sont appliquées. Chaque pays doit détecter les infections de manière aussi agressive que possible, mettre les patients infectés en quarantaine et les traiter avec le plus grand professionnalisme possible, mais aussi avec empathie et dignité.Vous êtes très inquiet pour le personnel soignant. Nous devons vraiment faire tout notre possible pour mieux les protéger. Déjà 10 % du personnel de santé sont infectés. Les médecins et les infirmières sont les véritables héros de notre époque et non pas juste for one day, pour citer David Bowie. Ils risquent leur santé pour sauver celle des autres, car ils ne veulent pas abandonner leurs patients. Ils méritent plus de prestige que ce qu'ils en ont actuellement. Il en va de même pour le personnel de nos maisons de repos.Vous pensez que nous sommes tous des "soldats" dans cette guerre contre le coronavirus.Cela relève de la responsabilité de tous les pays, de tous les secteurs et de tous les citoyens. Dans l'histoire, aucune pandémie n'a été vaincue sans une mobilisation de l'ensemble de la population. Je conseille donc aux gouvernements d'encourager les services de proximité et les actions locales. Veillez à ce que le plus grand nombre possible de personnes participent à la lutte contre le covid-19. De cette façon, tout le monde se sent co-responsable. Penser que "cela ne me concerne pas" n'est plus une option. Aujourd'hui, nous avons encore une deuxième chance, mais chaque retard coûte la vie à beaucoup de gens. C'est pourquoi je ne parle plus de distanciation sociale, car cela ressemble trop à de l'isolement social. Tenons-nous à la distanciation physique, car les gens ont besoin de contacts sociaux.Peter Piot, qui dirige la prestigieuse School of Hygiene & Tropical Medicine de Londres, a déclaré dans une interview accordée à Knack il y a quelques années que le monde n'était absolument pas préparé à la prochaine pandémie.Malheureusement, il avait raison. En effet, nous n'avons tiré aucune leçon des épidémies de SRAS et de MERS. Maintenant, il s'agit de ne pas dire la même chose dans dix ans.Quelle leçon devons-nous tirer de cette crise ?Que la santé publique doit devenir la priorité du monde politique. Je l'ai dit il y a six mois lors de ma première interview avec Knack et je l'ai répété ce matin à plusieurs dirigeants politiques de Russie. Il n'y a rien de plus important que la santé publique, sauf peut-être le respect des droits de l'homme. Pas d'économie qui fonctionne bien sans une population en bonne santé. C'est même une question de sécurité nationale. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte en temps normal. Alors vous ne réalisez pas vraiment que des chirurgiens bien formés sauvent des gens par des opérations compliquées. Maintenant, j'espère que tout le monde s'en rendra mieux compte.Y a-t-il eu trop d'économies dans le domaine de la santé publique ces dernières années ?Absolument. Nous aurions dû tirer davantage de leçons de la crise financière et économique de 2008. Même à l'époque, nous avons vu que si les gouvernements réduisaient trop fortement les budgets de santé publique, cela aurait des conséquences négatives à long terme. Bien sûr, il ne sera pas facile de canaliser des ressources supplémentaires vers les services de santé publique, car l'économie mondiale a pris un uppercut. Les budgets sont sous pression dans tous les pays. Ce sera pourtant nécessaire, car nous nous réveillerons bientôt dans un monde nouveau où nous devrons nous habituer à ce genre de pandémies et peut-être même à des pandémies plus graves encore.L'OMS était-elle bien préparée à cette pandémie ?On n'est jamais totalement préparé, mais je dis avec conviction et modestie que l'OMS a tiré beaucoup d'enseignements de l'approche d'Ebola en Afrique. Par exemple, nous avons adapté notre organisation, de sorte qu'il y a maintenant une plus grande unité de commandement qu'auparavant. Par exemple, tous les après-midi à midi, j'ai une vidéoconférence avec le Dr Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, et les cinq autres directeurs régionaux. Au cours de ces conversations, toutes les stratégies sont rationalisées autant que possible. Le temps où l'OMS pensait et agissait de manière bureaucratique dans une tour d'ivoire doit cesser.Les critiques disent que l'OMS a été trop indulgente pour la Chine parce que le gouvernement a d'abord minimisé l'épidémie pour le monde extérieur.C'est faux. Je connais bien le directeur de l'OMS en Chine. Je travaille en étroite collaboration avec lui depuis dix ans. Il est très compétent. Tout peut être fait plus vite et mieux, mais au début, il y avait bien sûr beaucoup d'incertitudes sur ce virus et sa contagiosité. C'est toujours le cas, d'ailleurs, mais le gouvernement chinois a très vite partagé le matériel génétique avec le reste du monde et cela a aussi sauvé des vies.Que pensez-vous de l'approche adoptée dans l'Union européenne ? Ce n'était pas un exemple classique de solidarité.C'était triste. Au début, j'étais assez énervé lorsque des États membres ont bloqué le passage d'équipements médicaux. Nous disons parfois que l'Europe devrait être un phare de solidarité, mais il n'y avait guère de signe de cela au début. Nous voyons maintenant que la solidarité s'accroît progressivement. Saviez-vous que l'Albanie a décidé d'envoyer trente médecins en Italie ? L'Autriche et l'Allemagne prennent en charge les patients venant d'Italie. La Russie fait de même en Asie centrale. Cette semaine, j'ai reçu 30 millions d'euros de la Commission européenne pour accroître l'assistance médicale en Arménie, en Biélorussie, en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine et en Azerbaïdjan. Nous y arriverons. Par ailleurs, certains pays européens non membres de l'OMS, comme la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, nous demandent également de l'aide et des conseils.Que pensez-vous de l'approche en Belgique ?J'ai beaucoup de respect pour la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD).Pourquoi?En raison de son approche rationnelle. C'est ce que j'aime voir. La Belgique adopte une stratégie claire pour lutter contre cette pandémie. La frontière est mince entre en faire trop et pas assez. Maggie De Block manie bien cet équilibre. Et elle s'y connaît en matière de communication de crise. (rires) Je voudrais également féliciter les Belges qui, à quelques exceptions près, suivent attentivement les directives. De plus, notre pays peut compter sur des experts de classe mondiale. Néanmoins, la mortalité reste assez élevée dans notre pays. Nous sommes parmi les plus mauvais élèves de la classe.Honnêtement ? Je n'ai pas d'explication pour cela, et nous devons être prudents lorsque nous comparons les chiffres. Différents facteurs entrent en jeu, tels que l'âge des patients, la stratégie de dépistage, la phase de la pandémie, etc. Faisons cette évaluation de manière scientifique dès que cette pandémie sera vaincue.Lors de votre récent briefing, vous avez appelé tous les pays à n'abandonner personne dans cette crise.C'est très important. Nous ne devons pas abandonner les personnes âgées, ni les réfugiés ou les migrants, car nous savons maintenant qu'ils ne sont pas les moteurs de la propagation du covid-19. Nous avons également été les premiers à élaborer une directive concernant l'apparition de la covid-19 dans les prisons. Vous ne pouvez pas non plus abandonner ces personnes. En outre, nous devons nous assurer que nous n'aurons pas une pandémie de malades mentaux après cela. C'est pourquoi nous devons rester en contact les uns avec les autres. Parlez à vos voisins, appelez vos grands-parents tous les jours, continuez à bouger. Nous ne savons pas encore ce qui fonctionne contre ce virus, mais nous savons que la discrimination sociale ne fonctionne pas. Personne ne devrait se retrouver dans la pauvreté à cause de cette pandémie. C'est l'âme de l'OMS.Que pensez-vous de l'utilisation de masques buccaux par les civils ? En Autriche, c'est obligatoire, en Belgique, elle n'est pas recommandée.L'OMS a fait une recommandation à ce sujet et elle est toujours d'actualité : elle s'adresse aux personnes malades et certainement aux personnes qui s'occupent des malades. J'ai beaucoup appris à ce sujet quand j'étais médecin dans les anciens goulags de Sibérie, où la tuberculose faisait rage. Les soignants sont prioritaires. Ce sont les soldats de première ligne dans cette guerre, surtout maintenant qu'il y a une pénurie aiguë. Ce n'est pas tout ou rien. Tout dépend de l'exposition, de l'environnement (par exemple, des camps surpeuplés) et de votre vulnérabilité (par exemple, une immunité réduite). En effet, de plus en plus de pays recommandent un masque buccal pour toute la population. Ils font référence à la Chine, mais en Chine, cela faisait partie d'une stratégie globale. Vous devez également veiller à ne pas donner un faux sentiment de sécurité lorsque les gens portent des masques qui ne servent à rien.Dans les maisons de repos, de nombreuses personnes travaillent encore sans protection.C'est le plus grand point sensible de tous les pays européens. Je dois dire que Maggie De Block a été la première à taper sur la table lors d'une réunion avec mes collègues et à dire que c'est inacceptable et que des solutions doivent être trouvées rapidement. Les masques sont principalement fabriqués en Chine, où la production a été complètement arrêtée en raison de la crise. Le docteur Tedros a récemment négocié cela à un haut niveau en Chine et des engagements ont été pris par le gouvernement pour augmenter rapidement la production. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre la Chine. En Italie, par exemple, Lamborghini a lancé la production de respirateurs.Que pensez-vous de l'idée de l'immunité de groupe : nous laissons le virus suivre son cours. Cela peut coûter plus de vies, mais ce sera fini plus tôt.C'est une piste très dangereuse. Il s'agit d'un nouveau virus. Nous ne savons pas encore exactement comment il se comporte ou comment il va évoluer. Nous ne savons même pas si les personnes qui en sont guéries sont réellement immunisées. Ce n'est qu'avec un vaccin que l'on peut obtenir en toute sécurité une immunité de groupe sans risquer la vie des gens, et ce vaccin n'est pas encore disponible.