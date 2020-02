"On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive... on va devoir l'affronter au mieux", a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'un échange jeudi matin avec les médecins de l'hôpital parisien où était décédé la veille le premier Français victime du coronavirus.

"On va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue. On sait que nous ne sommes qu'au début... on va tâcher avec l'ensemble des soignants de prendre les bonnes décisions", a assuré le chef de l'Etat lors de sa visite à la Pitié-Salpêtrière.

