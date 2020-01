Environ 56 millions de Chinois sont confinés chez eux depuis près d'une semaine à cause du Coronavirus. Comment ces millions de personnes privées de liberté vivent-elles leur enfermement ?

Épicentre de l'épidémie, Wuhan, métropole de 11 millions d'habitants au centre de la Chine, ainsi que sa région, est coupée du monde depuis jeudi par un cordon sanitaire draconien.

Environ 56 millions d'habitants sont concernés par ce confinement. À l'intérieur de cette zone, les transports publics sont interrompus, les gares fermées et des cinémas et bars ont fermé leurs portes. À Wuhan même, les résidents sont invités à rester chez eux et les autorités ont interdit la circulation des véhicules non essentiels.

Mais lundi soir, des voix se sont élevées contre ces restrictions. A Wuhan, le mot "Jiāyóu" résonnait entre les tours d'habitation, alors que les gens étaient sur leurs balcons pour crier à leurs voisins ce qui se traduit littéralement par "ajoutez de l'huile", ce qui signifie "continuez la lutte", comme en témoigne les vidéos postées sur le réseau social Twitter.

Une vidéo touchante qui nous rappelle que dans l'adversité, on est plus fort ensemble ! Une pensée pour toutes les familles et les enfants de #Wuhan qui vivent dans l'angoisse et l'inquiétude à cause du #coronavirus Stay strong! 💪🏼 pic.twitter.com/m9YDXJw1bF — AlphaProxima (@AlphaProxima3) January 28, 2020

Après six jours sous cloche, nombreux sont ceux qui essaient de trouver des subterfuges pour garder le moral et s'occuper.

Les Chinois partagent ainsi sur les réseaux leur manière de tuer le temps : table de ping-pong improvisée, pêche en intérieur, badminton, etc. La créativité ne manque pas. Certains avancent aussi la possibilité d'un pic de naissances en novembre prochain.

Video going around on Wechat of creative ways to pass the time during the outbreak: pic.twitter.com/xMRPdcgCc3 — Michael Standaert (@mstandaert) January 27, 2020

Mais pour beaucoup de personnes, la question est simplement de savoir comment se chauffer. En effet, très peu de maisons à Hubei - ou dans le sud de la Chine - sont équipées de chauffage central. Les familles se blottissent autour d'un chauffage au gaz ou électrique, souvent placées sous une table recouverte d'une couverture, pour se réchauffer les mains et les pieds en mangeant, en bavardant ou en jouant aux cartes. À cette saison dans la région, les températures atteignent 10°C la journée et descendent en dessous de zéro la nuit.

Wuhan, déserte. © Belga

Wang Jianping, 42 ans, qui passait les vacances du Nouvel An dans un village de Hubei, a déclaré au Guardian que lui et sa famille dormaient et restaient au lit la plupart du temps. Wang a indiqué que la frontière a été bloquée et que les voitures et les motos ne peuvent pas passer, de sorte qu'elles ne peuvent pas aller très loin.

Malgré les conseils de rester à l'intérieur, certains s'aventurent dehors et participent parfois à des cours de gym dans les rues désertes de la ville.

Une question soulevée par de nombreux parents est également de savoir comment expliquer à leurs enfants pourquoi ils doivent rester à l'intérieur, porter des masques et se laver les mains si fréquemment. Un écrivain a dès lors déjà écrit un livre pour enfant intitulé "Pourquoi je ne peux pas sortir ?" L'histoire explique aux enfants pourquoi ils doivent rester à l'intérieur et les risques concernant le virus, mais sans leur faire peur. Elle a déjà été vue 870 000 fois depuis le 26 janvier, date de sa sortie sur la plateforme chinoise Weibo.

Dans le reste du pays, une vie au ralenti

Les métropoles de Pékin, Xian, Shanghai ont suspendu leurs lignes d'autocars longue distance. Au moins 2.000 trains interprovinciaux ont été annulés depuis vendredi. Les autorités ont ordonné de stériliser et ventiler les aéroports et les stations de bus, de même que les avions et les trains.

Des contrôles de température sont imposés aux passagers dans des centaines de gares, mais aussi à l'entrée des bouches de métro à Pékin.

Les voyages en groupe à l'intérieur de la Chine comme à l'étranger sont également suspendus depuis hier.

À Haikou, capitale de l'île tropicale de Hainan, les touristes originaires du Hubei sont mis en quarantaine pendant 14 jours, avec interdiction de quitter l'hôtel. De nombreux sites touristiques sont fermés: la Cité interdite et des tronçons de la Grande Muraille à Pékin, mais aussi le palais du Potala au Tibet et les parcs Disneyland de Shanghai et Hong Kong.

Vacances prolongées

A Pékin. © Belga

Pékin a décidé de prolonger de trois jours, jusqu'au 2 février, les longs congés du Nouvel An (sept jours fériés), afin de retarder les retours massifs vers les villes de centaines de millions de travailleurs migrants et réduire les risques d'extension de l'épidémie.

Le début du semestre de printemps dans les écoles, collèges, lycées et universités a été reporté sine die, a indiqué mardi le ministère de l'Éducation, interdisant aux étudiants de regagner leur campus en avance sans autorisation.

Commerces en sommeil

Centres commerciaux vides, cinémas désertés, restaurants désoeuvrés, trafic extrêmement réduit... beaucoup de métropoles prennent des allures de ville fantôme.

Alors que les cinémas font d'habitude à cette période des recettes massives grâce à la sortie de blockbusters, le box-office de vendredi, à la veille du Nouvel An lunaire, ne représentait qu'environ 10% de celui de l'an dernier.

La chaîne américaine de cafés Starbucks a fermé toutes ses antennes au Hubei pour toute la période des congés.

Tous les secteurs pourraient être affectés: les entreprises de Shanghai ont reçu l'ordre de ne pas reprendre leur activité avant le 9 février, à l'exception des supermarchés et pharmacies.

Événements sportifs annulés

Le tournoi de qualification olympique de football d'Asie, qui devait se tenir à Wuhan, a été délocalisé en Australie, et la Fédération internationale de tennis a décidé de déplacer les matches de la Fed Cup du Groupe I de la poule Asie/Océanie, de Dongguan (sud de la Chine) au Kazakhstan.

Le Tour cycliste de Hainan, qui devait se disputer du 23 février au 1er mars, a été purement et simplement annulé.

