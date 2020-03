Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.813 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 18h00.

Plus de 189.680 cas d'infection ont été dénombrés dans 146 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé la veille à la même heure, 806 nouveaux décès et 14.159 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont l'Italie avec 345 nouveaux morts, puis l'Espagne (182) et l'Iran (135).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.881 cas, dont 3.226 décès et 68.869 guérisons. Vingt-et-un nouveaux cas et 13 nouveaux décès ont été annoncés entre lundi et mardi.

Ailleurs dans le monde, on recensait mardi à 18h00 un total de 4.587 décès (793 nouveaux) pour 108.805 cas (14138 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 2.503 morts pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts (16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts (11.178 cas), et la France avec 148 morts (6.633 cas).

Plus de 189.680 cas d'infection ont été dénombrés dans 146 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Depuis le comptage réalisé la veille à la même heure, 806 nouveaux décès et 14.159 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont l'Italie avec 345 nouveaux morts, puis l'Espagne (182) et l'Iran (135). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.881 cas, dont 3.226 décès et 68.869 guérisons. Vingt-et-un nouveaux cas et 13 nouveaux décès ont été annoncés entre lundi et mardi. Ailleurs dans le monde, on recensait mardi à 18h00 un total de 4.587 décès (793 nouveaux) pour 108.805 cas (14138 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 2.503 morts pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts (16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts (11.178 cas), et la France avec 148 morts (6.633 cas).