De San Francisco à Melbourne, les quartiers chinois des grandes mégapoles sont étrangement paisibles, désertés par des visiteurs qui ont cédé à la panique depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine.

"L'alarmisme est omniprésent", se lamente Max Huang, propriétaire du restaurant Juicy Bao, dans le quartier chinois historique de Melbourne.

Son établissement fait partie des dizaines de restaurants que compte le plus vieux "Chinatown" d'Australie qui a vu le jour lors de la ruée vers l'or dans les années 1850.

Même si l'épicentre de l'épidémie du Covid-19 se situe à plus de dix heures d'avion et que l'Australie ne connaît qu'une poignée de cas, la communauté chinoise est stigmatisée, comme un peu partout dans le monde, depuis l'apparition en Chine de ce virus qui a fait près de 1.900 morts.

A Melbourne, les rues sont donc étonnamment paisibles et même la danse du dragon du Nouvel An lunaire n'a pas réussi à attirer les foules.

Les commerçants affirment que leurs revenus ont chuté de plus de la moitié, les obligeant à réduire considérablement les heures de travail de leur personnel... une situation que l'on retrouve à travers tous les quartiers chinois de la planète.

Dans le quartier de Richmond à Vancouver, il est désormais aisé d'obtenir une table au restaurant de l'Empire des fruits de mer.

- Aucun touriste chinois -

"Normalement, nous aurions de longues files d'attente d'environ cinq à dix tables mais aujourd'hui, il n'y a aucune queue", fait remarquer le directeur général adjoint Ivan Yeung.

"Certaines personnes ont déjà annulé leurs fêtes ou repas de groupes. Beaucoup de restaurants connaissent la même situation", se désole-t-il, tout en souhaitant un rapide retour à la normale.

Dans plusieurs pays, l'interdiction d'entrée pour les personnes en provenance de la Chine a durement frappé certains quartiers.

"D'habitude, à cette heure-ci, nous avons des touristes chinois mais là, nous n'en avons aucun", remarque Tony Siu, directeur du populaire restaurant cantonnais R&G Lounge à San Francisco.

En Australie, cette interdiction du territoire a été aggravée par le fait que près de 100.000 étudiants chinois n'ont pas pu rentrer à temps pour commencer leur année universitaire.

"Nos principaux clients viennent de Chine... (c'est pourquoi) c'est très difficile", explique Su Yin, dont le stand de crêpes se situe au pied d'une université de Melbourne qui compte de nombreux étudiants chinois.

Dans l'espoir de rassurer de potentiels clients, certains commerçants ont apposé des affiches stipulant que leurs locaux locaux sont régulièrement désinfectés à titre préventif.

- "Peur des Chinois" -

Certains sont même allés jusqu'à fournir de la solution hydroalcoolique pour les clients et à demander à leur personnel de porter des masques et des gants en caoutchouc.

Mais ces mesures ne remportent pas un grand succès face à la xénophobie qui contribue à aggraver la situation.

Rebecca Lyu, une Chinoise étudiant à Londres, explique avoir eu le plus grand mal à convaincre ses amis de venir dîner ou faire du shopping en sa compagnie.

"Certains de mes amis ont refusé aller manger dans des restaurants de Chinatown parce qu'ils ont peur du virus", déplore-t-elle.

A San Francisco, le magasin de souvenirs de Fred Lo est habituellement très fréquenté par les touristes européens et sud américains mais "depuis deux semaines, il y a beaucoup moins de monde, au moins 50% de moins, même si personne n'est malade ou n'a été en Chine", constate-t-il.

M. Lo estime que les temps sont encore plus durs qu'à ses débuts en 1975.

"Ce n'est pas juste qu'autant de personnes aient peur des Chinois", souligne-t-il.

Ce commerçant, également président de la Chambre de commerce chinoise de Melbourne, regrette que le message qu'il martèle "nous allons bien, n'ayez pas peur" ne soit pas entendu.

A Londres, David Tang a bien remarqué que les personnes l'évitent depuis quelques semaines mais il essaie d'en prendre son parti.

"Je prends le train tous les matins. Un jour, la semaine dernière, tout le monde était debout et il y avait un siège vide à côté de moi" raconte-t-il, alors "j'en ai ri".

"L'alarmisme est omniprésent", se lamente Max Huang, propriétaire du restaurant Juicy Bao, dans le quartier chinois historique de Melbourne. Son établissement fait partie des dizaines de restaurants que compte le plus vieux "Chinatown" d'Australie qui a vu le jour lors de la ruée vers l'or dans les années 1850. Même si l'épicentre de l'épidémie du Covid-19 se situe à plus de dix heures d'avion et que l'Australie ne connaît qu'une poignée de cas, la communauté chinoise est stigmatisée, comme un peu partout dans le monde, depuis l'apparition en Chine de ce virus qui a fait près de 1.900 morts. A Melbourne, les rues sont donc étonnamment paisibles et même la danse du dragon du Nouvel An lunaire n'a pas réussi à attirer les foules. Les commerçants affirment que leurs revenus ont chuté de plus de la moitié, les obligeant à réduire considérablement les heures de travail de leur personnel... une situation que l'on retrouve à travers tous les quartiers chinois de la planète. Dans le quartier de Richmond à Vancouver, il est désormais aisé d'obtenir une table au restaurant de l'Empire des fruits de mer. - Aucun touriste chinois -"Normalement, nous aurions de longues files d'attente d'environ cinq à dix tables mais aujourd'hui, il n'y a aucune queue", fait remarquer le directeur général adjoint Ivan Yeung."Certaines personnes ont déjà annulé leurs fêtes ou repas de groupes. Beaucoup de restaurants connaissent la même situation", se désole-t-il, tout en souhaitant un rapide retour à la normale. Dans plusieurs pays, l'interdiction d'entrée pour les personnes en provenance de la Chine a durement frappé certains quartiers."D'habitude, à cette heure-ci, nous avons des touristes chinois mais là, nous n'en avons aucun", remarque Tony Siu, directeur du populaire restaurant cantonnais R&G Lounge à San Francisco. En Australie, cette interdiction du territoire a été aggravée par le fait que près de 100.000 étudiants chinois n'ont pas pu rentrer à temps pour commencer leur année universitaire."Nos principaux clients viennent de Chine... (c'est pourquoi) c'est très difficile", explique Su Yin, dont le stand de crêpes se situe au pied d'une université de Melbourne qui compte de nombreux étudiants chinois. Dans l'espoir de rassurer de potentiels clients, certains commerçants ont apposé des affiches stipulant que leurs locaux locaux sont régulièrement désinfectés à titre préventif. - "Peur des Chinois" -Certains sont même allés jusqu'à fournir de la solution hydroalcoolique pour les clients et à demander à leur personnel de porter des masques et des gants en caoutchouc. Mais ces mesures ne remportent pas un grand succès face à la xénophobie qui contribue à aggraver la situation. Rebecca Lyu, une Chinoise étudiant à Londres, explique avoir eu le plus grand mal à convaincre ses amis de venir dîner ou faire du shopping en sa compagnie. "Certains de mes amis ont refusé aller manger dans des restaurants de Chinatown parce qu'ils ont peur du virus", déplore-t-elle.A San Francisco, le magasin de souvenirs de Fred Lo est habituellement très fréquenté par les touristes européens et sud américains mais "depuis deux semaines, il y a beaucoup moins de monde, au moins 50% de moins, même si personne n'est malade ou n'a été en Chine", constate-t-il.M. Lo estime que les temps sont encore plus durs qu'à ses débuts en 1975."Ce n'est pas juste qu'autant de personnes aient peur des Chinois", souligne-t-il. Ce commerçant, également président de la Chambre de commerce chinoise de Melbourne, regrette que le message qu'il martèle "nous allons bien, n'ayez pas peur" ne soit pas entendu.A Londres, David Tang a bien remarqué que les personnes l'évitent depuis quelques semaines mais il essaie d'en prendre son parti. "Je prends le train tous les matins. Un jour, la semaine dernière, tout le monde était debout et il y avait un siège vide à côté de moi" raconte-t-il, alors "j'en ai ri".