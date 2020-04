Le bilan outre-Manche ne désemplit pas ces dernières jours. Le Royaume-Uni a enregistré mercredi 759 nouveaux décès à l'hôpital de patients atteints par le coronavirus. Le total des décès dépasse maintenant 18.000. Les détails.

Au total, 133.495 personnes ont été testées positives dans le pays, l'un des plus durement touchés en Europe et qui fait face actuellement au "pic" de l'épidémie, a déclaré avant la publication des chiffres le ministre de la Santé, Matt Hancock. Le bilan des autorités ne prend pas en compte les maisons de retraite où, selon des représentants du secteur, plusieurs milliers de personnes âgées sont mortes.

Au Parlement mercredi, le nouveau chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, a reproché mercredi au gouvernement sa "lenteur" dans la gestion de la pandémie. "Il y a un décalage entre les promesses et leur mise en oeuvre", a-t-il critiqué. "Nous voyons une tendance se dessiner: nous avons été lents à ordonner le confinement, lents sur le dépistage et maintenant nous sommes lents à accepter les propositions des entreprises britanniques" pour fabriquer du matériel médical. Le confinement instauré le 23 mars a été prolongé le 16 avril d'au moins trois semaines.

Malgré la pression montante, le gouvernement n'envisage pour l'heure aucun assouplissement, contrairement à d'autres pays européens. Le pouvoir se voit reprocher les retards pris dans le dépistage et le manque d'équipements de protection pour les soignants.

