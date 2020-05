Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Sauver la saison estivale

La Commission européenne a appelé mercredi à un retour progressif de l'activité touristique pour sauver la saison estivale, incitant les pays de l'UE à rouvrir progressivement leurs frontières intérieures.

L'Allemagne, de même que ses voisins français, autrichien et suisse, ont "le clair objectif d'un retour à une libre circulation en Europe à partir de la mi-juin", à condition que la pandémie reste sous contrôle, a déclaré mercredi le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer.

292.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 292.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Plus de 4.272.880 cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 82.389 décès pour plus d'1,37 million de cas. Suivent, parmi les pays les plus endeuillés, le Royaume-Uni avec 32.692 morts, l'Italie (30.911), l'Espagne (27.104) et la France (26.991).

Russie : plus de 10.000 cas quotidiens

La Russie, devenue le deuxième pays du monde le plus atteint en nombre de cas de contamination, en a de nouveau enregistré mercredi plus de 10.000 supplémentaires, au moment où plusieurs régions russes viennent d'entamer un prudent déconfinement.

Certains commerces comme les salons de beauté ont pu rouvrir mais la plupart des lieux publics demeurent clos. la capitale Moscou reste soumise à un confinement quasi-général.

Premier pas vers le déconfinement

Les habitants de l'Angleterre sont autorisés à sortir davantage de chez eux et encouragés à retourner au travail, un premier modeste assouplissement du confinement en place depuis fin mars.

L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord préfèrent ne pas suivre cette voie pour l'instant et exhortent toujours la population à "rester la maison".

En Nouvelle-Zélande, les centres commerciaux, cinémas et restaurants commencent à rouvrir.

Baignade et pêche autorisées

En France, quelques plages du littoral atlantique, de La Baule aux Sables-d'Olonne, commencent à être à nouveau accessibles, mais toute "présence statique" y demeurera prohibée. Promenade, baignade, pratique sportive individuelle et pêche à pied sont autorisées.

L'ouverture des parcs et des jardins à Paris, une nouvelle fois réclamée par la maire Anne Hidalgo, est "inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus" dans la région de la capitale, a déclaré la porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres.

Zone euro : chute de la production industrielle

La production industrielle s'est écroulée dans la zone euro, reculant en mars de 11,3% par rapport à février. L'Italie, le premier pays touché par la pandémie sur le continent européen, enregistre le recul le plus important a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat.

Prudence aux Etats-Unis

L'épidémiologiste Anthony Fauci, la figure centrale de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, a mis en garde contre les "très graves" conséquences d'un redémarrage trop hâtif de l'économie et a averti que le nombre des morts aux Etats-Unis pourrait être "plus élevé" que le bilan officiel.

Le vice-président Mike Pence, dont une proche collaboratrice a été testée positive, a décidé de garder ses distances avec Donald Trump "pour quelques jours".

"Lorsque Kano éternue..."

Kano, la ville la plus peuplée du nord du Nigeria, avec près de 10 millions d'habitants, a enregistré au cours du dernier mois des centaines de morts, en particulier parmi les personnes âgées, faisant craindre un bilan du coronavirus jusqu'ici fortement sous-évalué.

"Lorsque Kano éternue, c'est tout le Nord qui attrape la grippe", met en garde un médecin de la région. "Ils ne se rendent pas compte du tremblement de terre qui s'annonce".

