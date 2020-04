Les Etats-Unis ont enregistré un nouveau sombre record avec près de 2.600 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays.

Les Etats-Unis ont déploré 2.569 décès entre 20H30 locales mercredi et la veille à la même heure, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Cela porte le bilan américain à 28.326 morts au total. Le précédent record du nombre de décès sur une journée (2.228) y avait été enregistré la veille.

"La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas", a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne, promettant de dévoiler jeudi ses pistes pour le déconfinement.

Les Etats-Unis comptent depuis fin mars le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 637.000 contaminations diagnostiquées. Environ 3,2 millions de tests ont été effectués dans le pays.

