Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche 163 morts supplémentaires dus à la maladie de Covid-19, soit le nombre officiel de décès quotidiens le plus élevé en Iran depuis le début de l'épidémie en février.

Le précédent record, de 162 morts, avait été annoncé lundi. L'Iran est le pays le plus durement touché par la pandémie de nouveau coronavirus au Proche et au Moyen-Orient.

Les nouveaux décès portent à 11.571 morts le bilan total de la pandémie en Iran, a indiqué à la télévision d'Etat la porte-parole du ministère de la Santé Sima, Sadat Lari.

"Au cours des dernières 24 heures, 2.560 personnes ont été testées positives au coronavirus, portant à 240.438 le total des contaminations", a ajouté Mme Lari.

Ces annonces surviennent alors que l'Iran, confronté depuis plusieurs semaines à une hausse des nouveaux cas confirmés et des décès, a annoncé son intention de faire appliquer le port obligatoire du masque dans certains lieux publics, afin de lutter contre la propagation du virus.

