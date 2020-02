Cent personnes ont au total été atteintes par le nouveau coronavirus en France, dont 86 sont actuellement hospitalisées. Premier décès lié au coronavirus aux Etats-Unis.

Deux des patients sont morts et 12 sont guéris, a précisé au cours d'une conférence de presse à Paris le numéro deux du ministère de la Santé, ajoutant que neuf des personnes admises à l'hôpital étaient dans un état grave.

Il y a notamment un "important" regroupement de cas -36 au total, "18 de plus" que vendredi - dans l'Oise, un département du nord de la France particulièrement touché par le virus, a souligné M. Salomon.

"L'enquête toujours en cours" a permis de découvrir que "deux personnes ont été malades assez précocement début février, exposées sans doute à un malade antérieur qui reste à définir et qui serait le patient zéro", a encore dit le responsable.

"L'une de ces personnes a des contacts réguliers avec une amie qui travaille sur la base aérienne de Creil", dans l'Oise, a noté M. Salomon.

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait état d'un total de 73 cas.

La France a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus.

Premier décès lié au coronavirus aux Etats-Unis

Le premier patient décédé du coronavirus sur le territoire américain est une femme qui était âgée d'une cinquantaine d'années, a indiqué samedi le président des Etats-Unis, Donald Trump, lors d'une conférence de presse.

Cette femme vivait dans le comté de King, dans l'Etat de Washington, et fait partie des 22 personnes officiellement diagnostiquées sur le territoire américain, total actualisé qu'a annoncé samedi le président.

Deux des patients sont morts et 12 sont guéris, a précisé au cours d'une conférence de presse à Paris le numéro deux du ministère de la Santé, ajoutant que neuf des personnes admises à l'hôpital étaient dans un état grave.Il y a notamment un "important" regroupement de cas -36 au total, "18 de plus" que vendredi - dans l'Oise, un département du nord de la France particulièrement touché par le virus, a souligné M. Salomon."L'enquête toujours en cours" a permis de découvrir que "deux personnes ont été malades assez précocement début février, exposées sans doute à un malade antérieur qui reste à définir et qui serait le patient zéro", a encore dit le responsable. "L'une de ces personnes a des contacts réguliers avec une amie qui travaille sur la base aérienne de Creil", dans l'Oise, a noté M. Salomon.Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait état d'un total de 73 cas.La France a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus.Le premier patient décédé du coronavirus sur le territoire américain est une femme qui était âgée d'une cinquantaine d'années, a indiqué samedi le président des Etats-Unis, Donald Trump, lors d'une conférence de presse.Cette femme vivait dans le comté de King, dans l'Etat de Washington, et fait partie des 22 personnes officiellement diagnostiquées sur le territoire américain, total actualisé qu'a annoncé samedi le président.