Conquête spatiale : Un petit pas pour l'homme... un grand pas pour les femmes !

L'espace n'est pas qu'un domaine réservé aux hommes. Pourtant les chiffres semblent montrer l'inverse. Ces soixante dernières années, environ 545 astronautes ont traversé la stratosphère mais seulement 60 femmes ont fait partie de l'aventure. La première à avoir participé à un vol stellaire était la Russe Svetlana Savitskaya, le 25 juillet 1984. Depuis, des femmes ont été inspirées et ont suivi sa trace. Mais peut-être pas assez.

Ce 29 mars 2019 aura lieu la toute première mission entièrement féminine sur la station spatiale. Les deux astronautes Christina Koch and Anne McClain seront chargées de remplacer des batteries installées l'été précédent. Elles seront assistées depuis la Terre par la directrice des opérations Mary Lawrence et Kristen Facciol, ingénieure canadienne à la NASA.

Holy smokes, my twitter exploded with excitement over women doing awesome things in space and I LOVE that. But here’s hoping this will be the norm one day!



Also hi new friends! Let’s be unapologetically excited about space and life together! ♥️